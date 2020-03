Prinz Harry schockt mit DIESER Aussage zur Queen – „Hilflos und ...“

Das war es nun mit dem royalen Leben für Prinz Harry und Meghan Markle. Auch auf Instagram verabschiedeten sich die beiden von ihren Fans. Das Paar entschied sich, aus dem Königshaus auszusteigen und ein eigenes Leben zu führen.

Heute zu Zeiten vom Coronavirus, das auch Vater Charles und Premier Boris Johnson erwischt hat, ist der Megxit von Prinz Harry und Gattin schon fast in Vergessenheit geraten. Wegen der Pandemie ist die Bindung zwischen Harry und seiner Familie aber wieder enger geworden. Denn: Der Prinz macht sich große Sorgen um die Gesundheit der Familie.

Prinz Harry sorgt sich ganz besonders um seine Großmutter Queen Elisabeth II., die 93 Jahre alt ist. Die Aussagen von Prinz Harry zur Queen in der „Daily Mail“ erschüttern!

Prinz Harry: Erschütternde Aussage zur Queen

Der Herzog von Sussex, seine Frau Meghan Markle und der kleine Archie befinden sich momentan wegen des weltweit grassierenden Coronavirus in freiwilliger Selbstisolation in Kanada. Dennoch beschäftigen Prinz Harry die Verhältnisse in Großbritannien.

Ein Freund sagte der „Daily Mail“: „Meghan sagte, dass Harry sowohl mit seinem Vater als auch mit seiner Großmutter in Kontakt stand. Er drängte sie, in Sicherheit zu bleiben und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.“

Offenbar sorgt sich das Paar rührend um Harrys Großmutter. Berichten zufolge sollen die beiden die Angestellten des Königshauses gebeten haben, „dass jeder, der in das Haus kommt, Latexhandschuhe trägt, um die Ausbreitung zu verhindern“.

Prinz Harry soll es stören, selbst so wenig Einfluss auf die Situation vor Ort nehmen zu können. Er fühle sich „ein bisschen hilflos und isoliert mitten im Nirgendwo, aber er ist dankbar, dass sie alle als Familie zusammen sind“, so die Quelle der „Daily Mail“.

Meghan Markle will Panik vermeiden

Während sich Harry um die Familie im Königreich sorgt, beschäftige Meghan eher die Lage der kleinen Familie in Kanada. „Sie möchte nicht, dass Archie unnötigen Stress und Spannungen ausgesetzt wird. Ihr Zuhause ist ihr Heiligtum und ein Ort des Friedens und der Ruhe.“ Sie setzte deshalb alles daran, Panik zu vermeiden, so der Freund des Paares.

Im Buckingham-Palace reagiert man mit weitreichenden Konsequenzen auf die Ausbreitung des Coronavirus. „Als vernünftige Vorsichtsmaßnahme und aus praktischen Gründen werden unter den gegenwärtigen Umständen eine Reihe von Änderungen am Tagebuch der Königin vorgenommen“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Darunter fallen die Absage der traditionellen Gartenpartys und ein längerfristiger Umzug der Queen ins Schloss Windsor.

Das Paar hat den letzten gemeinsamen royalen Autritt hinter sich

Prinz Charles und das Coronavirus

