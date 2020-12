Prinz Harry: Experte sicher – das hat die Queen im neuen Jahr mit ihm vor

Die Wogen, die der „Megxit“ im britischen Königshaus verursacht hat, sind noch lange nicht abgeklungen – und zwischen Prinz Harry (36) und seiner Familie gibt es noch einiges zu klären.

Seit einiger Zeit leben Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle (39) in Amerika, wo sie sich eine eigene Existenz unabhängig von der royalen Familie in Großbritannien aufbauen wollen. Über die Konsequenzen dieser Entscheidung will Queen Elizbaeth II. (94) im kommenden Jahr mit ihrem Enkel Harry sprechen. Verfolgt sie dabei eine ganz bestimmte Strategie?

Prinz Harry: Krisengespräch mit der Queen im neuen Jahr

In den Gesprächen soll es allen voran um Harrys Zukunft als Teil der britischen Königsfamilie gehen, aber auch um seine Titel. Royals-Experte Russell Myers ist sich sicher: Die Queen wird Harry und Meghan ein wenig „die Flügel zurechtstutzen“ wollen.

In den USA erfreuen sich Prinz Harry und Meghan Markle großer Beliebtheit. Foto: imago images / UPI Photo

-----------------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

-----------------------------

„Harry ist ein sehr beliebtes Mitglied der Familie“, so Myers – doch die enorme Popularität von ihm und Meghan in den USA kommt bei den Royals in Großbritannien offenbar nicht allzu gut an.

Millionen-Deals als Hauptstreitpunkt?

Das Paar schloss Produktionsdeals mit Netflix (über 110 Millionen Euro) und Spotify (rund 20 Millionen Euro) ab – und hat sogar einen eigenen Podcast.

Wie wird das Gespräch zwischen Harry und seiner Großmutter ausgehen? Foto: imago images / i Images

Doch diese Deals „müssen für beide Parteien funktionieren“, meint Myers. Dass die Queen, Prinz Charles oder auch Harrys Bruder William nicht im Voraus über diese Deals informiert wurden, habe dem Experten zufolge für große Aufregung gesorgt.

----------------------------

--------------------------

„Ich glaube, dass die Anspannungen diesbezüglich noch recht stark sind“, so Myers gegenüber dem britischen „Express“. „Das könnte die Hauptschwerpunkt der kommenden Treffen werden.“

Man darf gespannt sein, ob Harry und seine Großmutter, die Queen, im kommenden Jahr zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen werden. (at)