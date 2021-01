Prinz Harry öffentlich erniedrigt – lediglich zwei Sekunden waren dafür entscheidend

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle haben sich im März vergangenen Jahres zu einem großen Schritt durchgerungen. Das Royals-Paar entschied sich damals dazu, dem britischen Königshaus und England den Rücken kehren. Damit ging auch einher, dass das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Familie angeschlagen war.

Und das bedeutet für Harry: Er hat von der Queen nicht mehr die Privilegien wie zuvor, sich an royalen Veranstaltungen zu beteiligen.

So geschehen am „Remembrance Day“ im vergangenen November, dem Gedenktag für Soldaten in den beiden Weltkriegen. Für Prinz Harry war der Tag sehr erniedrigend, was neue Details nun verraten.

Prinz Harry wurde kürzlich öffentlich erniedrigt. Foto: picture alliance/dpa

Prinz Harry: Die Queen demütigte ihn öffentlich

Der jüngste Sohn von Thronfolger Prinz Charles wurde es bekanntlich von Queen Elizabeth II. untersagt, einen Kranz für die Gefallenen abzulegen – eigentlich eine Tradition der Royals. Jetzt kommt heraus: Die Entscheidung der Queen fiel ihr ziemlich leicht!

Royals-Insiderin Rebecca English verriet gegenüber Dailymail, dass die Queen „nur zwei Sekunden“ gebraucht hätte, um die Entscheidung mit dem Kranz zu fällen. Eine Erniedrigung für Prinz Harry, der sich mit seiner Frau Meghan Markle an dem Gedenktag öffentlich auf dem Friedhof in Los Angeles zeigte und Anteil nehmen wollte. Der Prinz sei daraufhin „zutiefst traurig“ gewesen, so Rebecca English.

Die Queen und Prinz Harry. Foto: imago images / i Images

Doch der „Remembrance Day“ sei, so berichtet ein anderer Insider dem britischen Express, einer der wichtigsten Daten im Kalender der Queen und es werde nichts ohne ihre Einwilligung entschieden.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Das ist eben der Preis, den Prinz Harry und seine Frau nun nach dem Umzug von England in die USA zahlen müssen.

So geht es Prinz Harry und Meghan Markle in den USA

