Prinz Harry: Spekulationen um UK-Rückkehr plötzlich befeuert!

Prinz Harry hat kürzlich bei einem Charity-Event in London für Gesprächsstoff gesorgt. Bei den WellChild Awards fragte der Herzog von Sussex seine Freundin, die englische Sängerin und Songwriterin Joss Stone, nach ihrer Rückkehr aus den USA nach Großbritannien.

Joss Stone gewährte nun im Gespräch mit „Hello!“ detaillierte Einblicke in ihren Plausch mit Prinz Harry.

Prinz Harry: Joss Stone enthüllt brisante Details

„Er fragte, wie wir uns wieder eingelebt haben und war wirklich interessiert an unserem Umzug nach Hause. Vielleicht wird Harry auch zurückkommen. Er sagte, wie wunderbar die Schulen hier sind und wie wichtig Gemeinschaft für Kinder ist. Es war schön, das mit ihm zu teilen“, beschreibt Joss Stone.

Plant der Herzog von Sussex nun also eine Rückkehr nach Großbritannien? All das bleibt spekulativ. Es steht fest: Sein vergangener viertägiger Besuch in London war ihm sehr wichtig. Oft brachte er zum Ausdruck, wie sehr ihm ein Wiedersehen mit seinem Vater König Charles am Herzen liegt.

Prinz Harry spricht über weitere Reisen nach Großbritannien

Nach „The Sun“-Informationen sagte sein Sprecher über das Aufeinandertreffen, dass Harry „es liebte, alte Freunde und Kollegen zu treffen.“ Zu weiteren möglichen Treffen mit König Charles merkt Harry nach „The Sun“ an: „Der Fokus liegt hierbei bei meinem Vater.“

Er erklärt außerdem, dass er künftig mehr Zeit im Land verbringen möchte. Und das scheinbar nicht alleine! Denn auf die Frage, ob er seine Kinder mitbringen werde, antwortet er: „Diese Woche hat das definitiv nähergebracht.“

Es bleibt spannend, wie sich die Planungen von Harry und Meghan und ihrer kleinen Familie entwickeln. Wird er wieder häufiger in seine Heimat zurückkehren? Und vielleicht sogar länger als vier Tage bleiben?