Prinz Harry: Butler erklärt Streit mit William – alles begann mit einer Wurst

Einst galten Prinz Harry und Prinz William als unzertrennlich. Der tragische Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana schweißte das royale Brüder-Duo noch enger zusammen. Doch treten sich die Männer jetzt fast wie Fremde gegenüber, besonders nach der Veröffentlichung von Harrys Biografie „Spare“.

In den Augen vieler Fans und Experten ist Meghan Markle der Grund für die Entzweiung. Doch der ehemalige Butler Paul Burrell will die Anfänge für den Brüder-Zwist schon in der Kindheit ausfindig machen. Er packt nun aufschlussreiche Details aus.

Prinz Harry: Butler verrät irre Kindheits-Details

Paul Burrell diente den Royals fast 20 Jahre lang, zuletzt als Butler von Diana. Er galt als ihr Vertrauter und behauptet nun, dass Diana „entsetzt“ gewesen wäre über die Angriffe ihres Sohnes auf die Monarchie und insbesondere William. Doch laut dem Butler sei der Ärger von Harry auf seinen Bruder tief verwurzelt und habe seinen Anfang in der Kindheit, wie er gegenüber der „Sun“ nun verriet.

Harry sei immer eifersüchtig auf den Erstgeborenen von Diana und König Charles gewesen. Er habe das Gefühl gehabt, weniger wichtig zu sein und benachteiligt zu werden. Der 64-Jährige erinnert sich an eine Szene am Frühstückstisch zurück, wo Harry weniger Würstchen bekommen hätte. „Wie kommt es, dass er drei bekommt?“, habe sich Harry fürchterlich aufgeregt. Ein Kindermädchen habe geantwortet: „William muss mehr aufgefüllt werden als du. Er wird eines Tages König sein.“

Paul Burrell war einst der Butler von Prinzessin Diana. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Ihre Mutter Diana habe die beiden Kinder immer gleichermaßen geliebt und sich sogar Sorgen um Harry gemacht. Deshalb habe sie Charles damals gebeten, Harry nicht aufs Eton-College zu schicken. Sie habe gefürchtet, dass ihr Jüngster im Schatten seines großen Bruders leide. Doch ihr Flehen habe nichts geholfen und ihre Befürchtung sei eingetroffen. Der ständige Vergleich habe die Rivalität geschürt und Harry habe sich etwas einfallen lassen müssen, um ebenfalls Aufmerksamkeit zu bekommen. „William würde maßvoll und gelassen sein und alles irgendwie hinnehmen. Aber nicht Harry. Er musste der Clown sein, er musste auffallen“, so die Behauptung des Butlers im Interview mit der „Sun“.

„Ich erkenne ihn nicht mehr wieder“

Dass Harry dem Buckingham Palace und den Royals den Rücken zukehren, in die USA flüchten und nun gegen seine Familienmitglieder derart schießen würde, hätte Burrell dennoch nie gedacht. „Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist eindeutig verletzt und wütend darüber, dass er ‚der Ersatz‘ ist, und deshalb schlägt er aus diesem Grund um sich.“ Auch der Butler bekommt in der Biografie von Harry sein Fett weg.

Noch mehr News:

Einige Jahre nach dem Tod von Diana im Jahre 2003, brachte Paul Burrell seine Memoiren „A Royal Duty“ heraus. Prinz Harry schrieb in seinem Buch nun, dass Paul sein „Blut zum Kochen“ gebracht habe mit der Veröffentlichung. Er warf ihm vor, dass er mit dem Tod seiner Mutter Geld machen wollte. Was der Butler nun zu sagen hatte, wird ihm wohl ebenfalls nicht gefallen.