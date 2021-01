Prinz Harry: Auf DIESE Nachricht haben die Fans gewartet – es betrifft auch seinen Bruder William

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Na endlich! Es gibt doch noch Hoffnung für die Royals-Fans von Prinz Harry und Prinz William. Offenbar sind die Brüder dabei, ihren ewigen Streit zu begraben.

Obwohl Prinz William vermutlich noch immer kein allzu großer Fan von Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle ist, scheint er sich seinem kleinen Bruder wieder anzunähern.

Prinz Harry sucht Williams Nähe – Versöhnung in Sicht?

Monatelang herrschte absolute Funkstille zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William. Zur Geburt von Harrys Sohn Archie kamen der Thronfolger und seine Frau Kate Middleton erst acht Tage später. Ihre Kinder ließen sie dabei zu Hause.

Doch all das soll endlich der Vergangenheit angehören, wie Royals-Expertin Katie Nicholl gegenüber „Entertainment Tonight“ verraten hat. Demnach sollen Prinz Harry und Prinz William inzwischen wieder miteinander sprechen.

Die Brüder sollen wieder in engem Kontakt stehen. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Prinz Harry telefoniert regelmäßig mit Prinz William

Über Weihnachten sollen sich die Brüder zusammengerauft haben. Seitdem verabreden sie sich wohl zu „regelmäßigen Videoanrufen“.

Seitdem sich Prinz Harry und Meghan Markle dazu entschlossen haben, Großbritannien den Rücken zu kehren, entfachte ein großer Streit zwischen den Royals und Lady Dianas jüngstem Sohn. Harry selbst gab damals zu, dass er und sein Bruder sich auf „unterschiedlichen Wegen“ befinden würden.

Nach monatelanger Funkstille: Versöhnen sich Prinz William und Prinz Harry nun endlich? Foto: picture alliance/dpa

Nun scheinen die Zwei aber wieder auf einen gemeinsamen Weg hinzuarbeiten.

Expertin sicher: Es wird nie mehr so, wie es einmal war

Royals-Expertin Nicholls betont jedoch, dass das Verhältnis zwischen Prinz Charles Söhnen wohl nie wieder so wird wie vor dem Megxit. Es scheint so, als hätte Meghan Markle einen tiefen Riss in der Beziehung der Brüder hinterlassen.

