Prinz Harry machte Prinz Louis ein 8.000-Pfund-Geburtstagsgeschenk: Diana hätte es auch gefallen

Er hat alle Vergünstigungen und Privilegien eines Königshauses, den Stress, einmal König zu werden, den hat er nicht. Insofern dürften sich die Leben von Prinz Louis, dem dritten Kind von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton und seinem Onkel Prinz Harry doch ein wenig ähneln.

Schließlich ist die Chance, dass die Nummer vier (Prinz Louis) und die Nummer fünf (Prinz Harry) der britischen Thronfolge jemals die Krone tragen werden, verschwindend gering. Den Luxus und die Annehmlichkeiten dürfen sie jedoch trotzdem nutzen. Riesige Anwesen, ausgedehnte Urlaube, die besten Schulen – die royalen Sprösslinge leben ein Leben, von dem viele Menschen nur träumen können.

Prinz Harry machte Prinz Louis ein ganz besonderes Geschenk

Und auch die Geschenke, die Prinz Louis bekommt, dürften auf den Wunschzetteln vieler Kinder nicht einmal in den kühnsten Träumen erscheinen. So berichtet der britische „Express“, dass Louis Mutter Kate beim Besuch des Tennis-Turnieres „Wimbledon“ „Adidas“-Sneaker für ihren Sohn geschenkt bekommen habe. Klingt jetzt nicht so wild. Allerdings kamen die „Adidas: Stan Smith“ von Stan Smith selbst. Natürlich mit goldener Aufschrift „To Louis“ und Autogramm.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch etwas tiefer in die Tasche griff dagegen Prinz Harry. Der machte seinem Neffen nämlich ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Und ganz besonders teuer war es natürlich auch. So bekam Louis von seinem Onkel eine Erstausgabe von „Winnie the Pooh“ aus dem Jahre 1926. Kostenpunkt: Rund 8.000 Pfund (also etwa 9.350 Euro).

Prinz Harry setzt Tradition seiner Mutter fort

Es war ein Geschenk, das wohl auch Harrys Mutter Diana gefallen hätte. Schließlich war die 1997 verstorbene Prinzessin von Wales eine große Sammlerin von Erstausgaben. Ein schöner Gedanke von Harry, diese Leidenschaft an seinen Neffen weiterzugeben.

Mehr Nachrichten:

Ob Prinz Harry bei seinem Besuch in Düsseldorf auch durch Buch-Antiquariate schlendern wird, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass er die „Invictus Games“ am kommenden Samstag (9. September 2023) eröffnen wird. Was zuvor ein Soldat über ihn sagte, liest du hier.