Heimlicher Brief von Prinz Harry entdeckt – er gilt seiner Familie

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Familie ist seit dem Megxit im Jahr 2021 zerrüttet. Zu viel ist seither zwischen dem jüngsten Sohn des Königs und seinen royalen Verwandten passiert, was nicht so leicht geradezurücken ist. Dass Prinz Harry unter dem Bruch leidet, wurde schon des Öfteren öffentlich thematisiert.

Wie sehr, könnte jetzt ein Brief zeigen, den der Herzog von Sussex für eine Gedenkfeier verfasst hat und der nun in der Öffentlichkeit thematisiert wird.

Prinz Harry schreibt heimlichen Brief

Wie der britische „Express“ schreibt, würdigte Prinz Harry die „Vergessene Armee“ – jene, die im Zweiten Weltkrieg im Fernen Osten kämpfte – in einem heimlich im National Memorial Arboretum hinterlegten Brief.

Am Freitag (15. August) nahmen König Charles III. und Camilla am nationalen Gedenkgottesdienst an der Gedenkstätte in Staffordshire teil, wo sie gemeinsam den 80. Jahrestag des VJ-Days feierten. Dieser jährlich stattfindende Tag erinnert an den Tag im Jahr 1945, als Japan vor den alliierten Streitkräften kapitulierte und damit den Zweiten Weltkrieg beendete.

Jetzt wird bekannt, dass Prinz Harry an dem Tag selbst seine letzte Ehre erwies und einen Freund bat, einen Brief und Kranz an der Gedenkstätte zu hinterlegen. Auf seinen Wunsch hin sollten die Sachen allerdings erst dort hinterlegt werden, sobald der König und die Königin den Ort verlassen hatten, um nicht die offiziellen Gedenkfeierlichkeiten zu überschatten, wie der „Express“ weiter berichtet.

Britische Medien deuten den Brief als Zeichen, dass sich der Prinz mit seiner Familie versöhnen will. Denn in der schriftlichen Würdigung, die auch sein königliches Wappen erhielt und von Prinz Harry, Herzog von Sussex, unterzeichnet war, würdigte der 40-Jährige unter anderem seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip.

Prinz Harry gedenkt seinem Großvater

„Für mich hat dieser Jahrestag eine ganz besondere Bedeutung. Mein verstorbener Großvater, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, diente im Pazifikkrieg. Er sprach mit stiller Demut über diese Jahre, aber ich weiß, wie sehr er alle respektierte, die ihm in diesem Kriegsgebiet zur Seite standen. Wenn ich heute an ihn denke, denke ich auch an jeden von Ihnen, an die gemeinsamen Nöte, die geknüpften Bindungen und das Vermächtnis, das Sie hinterlassen“, heißt es in Harrys Brief.

Und weiter schrieb er in Gedenken an die Armee: „Ihr Beispiel erfüllt mich mit Demut, ich bin stolz auf Ihren Dienst und Ihr Engagement und zutiefst dankbar für das, was Sie ertragen haben. Ihre Geschichte ist Teil unseres gemeinsamen Erbes und darf niemals vergessen werden. Mit tiefstem Respekt, danke.“ Prinz Harry selbst diente zehn Jahre lang in der britischen Armee.

Noch hat seine Familie nicht öffentlich auf den Brief reagiert und man darf gespannt sein, ob sie eventuell hinter verschlossenen Türen Kontakt zu Prinz Harry aufnimmt – ein Wunsch, den Charles‘ Sohn Gerüchten zufolge schon seit längerem hegt.