Prinz Harry: Amerikaner starten Petition gegen ihn – „Umstrittene und spaltende Person“

Prinz Harry soll im Juli in den USA mit einem besonderen Award ausgezeichnet werden. Doch die Entscheidung sorgt für Kontroversen – vor allem bei der Familie des Namensgebers!

Jetzt haben einige Gegner sogar eine Petition gegen Prinz Harry ins Leben gerufen. Es scheint so, als würde der Royal auch in seiner neuen Heimat nicht zur Ruhe kommen.

Prinz Harry: Empörung bei Familie Tillman

Prinz Harry hat den „Pat Tillman Award“ erhalten – eine Auszeichnung, die sein Engagement für Veteranen im Rahmen der „Invictus Games“ ehrt. Mary Tillman, die Mutter des Namensgebers und gefallenen Soldaten Pat Tillman, zeigte sich erschüttert über die Entscheidung, Prinz Harry den Preis zu verleihen.

„Ich bin schockiert, warum eine so umstrittene und spaltende Person ausgewählt wurde, um den Preis zu erhalten. Es gibt viel geeignetere Empfänger“, sagte sie laut „Daily Mail“. Sie kritisiert, dass Menschen, die in der Veteranengemeinschaft Großartiges leisten, übergangen wurden. Mary Tillman betont, dass sie an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen sei.

Kritik an Prinz Harry

Harry hat sich durch die Gründung und Förderung der „Invictus Games“ einen Namen gemacht. Diese Spiele bieten verletzten und kranken Soldaten eine Plattform, um durch Sport wieder Mut zu fassen und sich zu beweisen. Seit zehn Jahren engagiert sich der Royal leidenschaftlich für dieses Projekt. Doch Mary Tillman gefällt sein Status nicht. „Es gibt Menschen, die nicht das Geld, die Ressourcen, die Beziehungen oder die Privilegien haben, die Prinz Harry genießt. Ich finde, diese Menschen sollten anerkannt werden“, sagt sie.

Mehr News:

Verliehen wird der „Pat Tillman Award“ vom Sportsender ESPN. Vetreter begründen die Wahl von Prinz Harry mit seiner „unermüdlichen Arbeit, mit der er durch die Kraft des Sports einen positiven Einfluss auf die Veteranengemeinschaft ausübt“. Dennoch ist die Vergabe umstritten.

Laut „Daily Mail“ gibt es eine Petition gegen Harry als Preisträger des Tillman Awards. Darin wird der Sender aufgefordert, seine Entscheidung zu überdenken, da der Royal „in Kontroversen verwickelt war, die seine Eignung für eine Ehrung dieser Größenordnung in Frage stellen.“