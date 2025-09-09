Peinlich: Prinz Harry in Nottingham – doch fast keiner will ihn sehen

So hatte sich Prinz Harry (40) seine Rückkehr nach England wohl nicht vorgestellt. Nach rund fünf Monaten wieder auf Heimatbesuch. Doch statt Jubel herrscht gähnende Leere.

Am Dienstag (09. September) besuchte Harry das Community Recording Studio in Nottingham. Dort bekommen Jugendliche Einblicke in Film, Musik und Medien. Eigentlich ein Termin, der Aufmerksamkeit bringt. Doch laut der britischen „Daily Mail“ standen nur knapp 100 Neugierige vor der Tür. Und das, obwohl Harry sich 45 Minuten verspätete.

Prinz Harry kehrt nach London zurück

Früher hätten die Leute die Straßen blockiert, um einen Blick zu erhaschen. Heute herrscht pure Ernüchterung. 2017 sah die Sache ganz anders aus. Damals kam Harry mit Meghan (44) an seiner Seite nach Nottingham. Es war ihr erster offizieller Auftritt als Paar. Tausende wollten sie sehen. Jubel, Trubel, Royal-Fieber. Ein Blick auf die Gegenwart lässt Staunen.

+++ Auch interessant: Kate Middleton & Prinz William: Harry ist nur wenige Kilometer entfernt +++

Offiziell trifft Harry beim Besuch Sozialprojekte, hört zu, macht Fotos, lächelt. Er will außerdem Geld für Children in Need ankündigen. Soweit so königlich. Doch der Funke springt nicht über. Privat bleibt vieles offen. Ob er seinen Vater König Charles (76) sehen wird, ist unklar. Charles erholt sich währenddessen in Balmoral, kommt nur für seine Krebsbehandlungen nach London. Ob ein Treffen zwischen Vater und Sohn geplant ist? Der Palast schweigt.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Derweil ist Bruder William (43) in London unterwegs, besucht Jugendorganisationen, kümmert sich um seine Projekte. Nähe zum kleinen Bruder? Fehlanzeige. Ein Treffen der beiden gilt als ausgeschlossen.

Am Montag (08. September) zeigte Harry Herz. Er ehrte seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) am dritten Todestag. Legte in Windsor einen Kranz nieder. Am Abend feierte er im Royal Lancaster Hotel das Jubiläum von WellChild, seiner Herzensorganisation.