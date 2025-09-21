Neben Papa Charles – Prinz Harry besuchte zweites Mitglied der Royal Family

Prinz Harry besuchte am 10. September 2025 seinen Vater, König Charles, in Clarence House. Die Begegnung fand überraschend statt, da sie bis zuletzt nicht bestätigt war. Charles reiste extra aus Balmoral zurück. Das Treffen dauerte eine Stunde, anschließend äußerte Harry, es gehe seinem Vater „großartig“.

Prinz Harry trifft Herzog von Kent

Wenige Tage später wurde bekannt, dass Harry auch Edward, Herzog von Kent, besuchte. Nach dem Tod von dessen Ehefrau Katharine wollte Harry dem 89-jährigen Royal persönlich sein Beileid aussprechen. Das Gespräch fand bei einem privaten Treffen im Kensington Palast statt.

+++ auch interessant für dich: Prinz Harry: Spekulationen um UK-Rückkehr plötzlich befeuert! +++

Quellen berichteten der Expertin Emily Nash, dass Prinz Harry den Witwer unbedingt trösten wollte. Trotz des traurigen Anlasses schätzte Harry die Begegnungen mit seiner Familie. „Er bedauerte nur, dass er nicht länger bleiben und mehr Leute sehen konnte“, heißt es weiter.

Prinz Harry reist nach Kiew

Nach dem kurzen England-Aufenthalt reiste der Ehemann von Meghan Markle für vier Tage nach Kiew. Dort besuchte er ein zerstörtes Gebäude und sprach mit Ukrainern. Die Treffen in der Ukraine waren Teil seiner Arbeit für die Invictus Games Foundation. „Es war ihm wichtig, persönlich dort zu sein“, betonte ein Insider.

++ auch für dich interessant: Prinz Harry feiert seinen 41. Geburtstag – jetzt soll alles anders werden ++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.