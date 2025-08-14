Prinz Harry und Herzogin Meghan – jetzt muss der Palast zittern

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre Partnerschaft mit Netflix verlängert. Der neue mehrjährige Vertrag ihrer Firma „Archewell Productions“ sichert dem Streamingdienst Zugriff auf zukünftige Projekte. Die genaue Vertragslaufzeit bleibt unklar, doch die Ankündigung lässt das britische Königshaus zittern.

Laut Ex-Butler Grant Harrold befürchtet die Königsfamilie, dass Prinz Harry und Meghan erneut private Konflikte öffentlich machen könnten, wie der „Mirror“ schreibt. Muss sich der Palast nun also Sorgen machen?

Prinz Harry und Meghan verlängern Netflix-Deal

Laut Ex-Butler Harrold werden Prinz Harry und Herzogin Meghan dieses Mal vorsichtiger agieren. „Harry und Meghan sind einflussreiche Stimmen, deren Geschichten bei Zuschauern weltweit Anklang finden“, betont Netflix-Managerin Bela Bajaria.

Meghan schreibt auf Instagram: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern.“ Für sie steht diesmal ein positiver Ton im Vordergrund. Der neue Vertrag soll kreative Projekte fördern, ohne neue Kontroversen auszulösen. Prinz Harry steht dabei ebenso im Mittelpunkt, wie seine Frau.

Kochshow von Meghan Markle steht in den Startlöchern

Ende August startet nun erst einmal die zweite Staffel von „With Love, Meghan.“ Die Serie zeigt Meghan beim Kochen, Lachen und im Gespräch mit Freunden. Die Herzogin von Sussex beschreibt die Produktion als „herzerwärmenden Content.“ Ein Weihnacht-Special im Dezember ergänzt das Programm. Auch Prinz Harry wird in Teilen auftauchen.

Seit ihrem Rückzug aus der Königsfamilie vor fünf Jahren arbeiten Prinz Harry und Meghan eng mit Netflix zusammen. Medienberichten zufolge war der erste Vertrag 100 Millionen Dollar wert. Die Doku-Serie „Harry & Meghan“ von 2022 erreichte in vier Tagen 23 Millionen Abrufe – ein Rekord für eine Netflix-Produktion.

Prinz Harry nutzt die Streaming-Plattform, um Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, während Meghan kreative Formate entwickelt. Zusammen wollen sie mit Netflix weiter ein weltweites Publikum erreichen.

