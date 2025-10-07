Stalker-Drama um Prinz Harry – es geschah ausgerechnet in London

Im vergangenen Monat sorgte Prinz Harrys Besuch in Großbritannien für Schlagzeilen – diesmal leider aus beunruhigendem Grund. Eine Frau, die als hartnäckige Stalkerin des Herzogs von Sussex bekannt ist, gelangte in eine Sicherheitszone eines Londoner Hotels. Dort hielt sich Harry am 9. September im Rahmen seines Besuchs der „WellChild Awards“ auf.

Prinz Harrys Sicherheit erneut in Gefahr

Die gleiche Frau wurde nur zwei Tage später am Centre for Blast Injury Studies in West-London gesichtet. Harrys Sicherheitsteam stoppte sie rechtzeitig, bevor etwas passieren konnte. Laut „Daily Mail“ zählt sie zu den Personen, die als Gefahr für den Prinzen eingestuft sind. Es wird vermutet, dass sie ihm sogar bis nach Nigeria im Mai 2024 gefolgt ist.

+++ auch interessant für dich: Meghan Markle teilt Video – Fans entsetzt: „Völlig schändlich und respektlos“ +++

Brisant: Weder Polizei noch staatliche Sicherheitskräfte waren bei diesen Vorfällen anwesend. Seit Harrys Verlust seines durch Steuergelder finanzierten Polizeischutzes muss er die Sicherheit selbst organisieren. Lediglich am 8. September war die Metropolitan Police vorübergehend im Einsatz.

Neue Sicherheitsbedenken für Prinz Harry

Seit seinem Rücktritt aus der königlichen Familie kämpft Prinz Harry erfolglos um die Wiederherstellung seines Polizeischutzes. Laut Insidern vermutet der Herzog, dass der Entzug des Schutzes Druck auf ihn ausüben sollte, nach Großbritannien zurückzukehren.

+++ Prinz William findet emotionale Worte – es geht um Kates Gesundheit +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Obwohl Harry und seine Frau Meghan bemüht sind, ihre Kinder Archie und Lilibet in Kalifornien sicher aufwachsen zu lassen, bleiben Sicherheitsbedenken ein Dauerthema. Der Prinz warnt regelmäßig, dass sein Prominentenstatus auch andere Menschen um ihn herum in Gefahr bringen könnte – eine Vorstellung, die ihn laut Informanten stark belastet.