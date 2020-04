Prinz Harry: Krude Aussagen über das Coronavirus – „Empörend!“

Was hat sich Prinz Harry dabei nur gedacht. Der englische Royal hat sich zwar nun schon seit einigen Wochen aus Großbritannien zurückgezogen. Das hindert Prinz Harry jedoch nicht daran, das Volk mit kruden Aussagen über das Coronavirus in Aufregung zu versetzen.

Prinz Harry mit Schock-Aussagen zur Corona-Krise

Nachdem sein Vater Charles selbst mit dem Coronavirus infiziert war, hat Prinz Harry über das gefährliche Virus gesprochen – und die Situation in England dabei verharmlost!

Angeblich sei die Lage nicht so schlimm, wie die Medien behaupten, sagte der Prinz am Samstag in dem Podcast „Declassified“. Das berichtet die „Sun“.

Ursprünglich hatte der 35-Jährige den Kriegsveteranen „Captain Tom“ gelobt, an den auch schon sein Bruder William und dessen Frau Kate für den britischen Gesundheitsdienst NHS spendeten.

Prinz Harrys Worte machen wütend

Harry sprach darüber, dass er stolz drauf sei, was die Menschen im ganz Land tun. „Es beweist auch, dass ich denke, dass die Dinge besser sind, als es uns aus bestimmten Ecken der Medien weisgemacht wird“, erklärt er weiter.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet Henry Charles Albert David

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Seine Frau ist die Schauspielerin Meghan Markle

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Anfang des Jahres entschieden sich Prinz Harry und Meghan Markle auf ihre royalen Titel zu verzichten

Das Paar zog mit seinem Sohn nach Kanada und lebt mittlerweile in Los Angeles

Dann holt er zu einer eindeutigen Medienkritik aus: „Es kann verunsichernd sein, wenn man da sitzt und die einzigen Informationen, die man erhält, sind von bestimmten Nachrichtenkanälen.“

Genau für diese Worte erntete der Ehemann von Meghan Markle heftige Kritik.

„Er hat das Land in der Stunde der Not verlassen“

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle. Foto: imago images

So findet Professor Karol Sikora, der an Corona-Antikörpertests mitgearbeitet hat, diese Kommentare „empörend“. Sikora verstehe nicht, was Harrys Problem sei. „Journalisten haben über die Fakten berichtet und großartige Arbeit geleistet, um die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.“

Prinz Harry dagegen habe keine Berechtigung, solche Aussagen abzugeben, denn er habe „sein Land in dessen Stunde der Not verlassen“, zitiert die „Sun“ den Professor.

In seiner neuen Wahlheimat Los Angeles scheint Harry mit seiner Frau ein ganz normales Leben zu führen, wie Fotos aus dem Privatleben des Paares beweisen.