Prinz Harry und Meghan Markle: Geschäftspartner rastet aus – „Verdammte Betrüger“

Diese Nachricht war dann doch eine Überraschung. Nach nur einer Staffel wurde der Podcast-Deal zwischen Meghan Markle und dem Streamingriesen Spotify für beendet erklärt. Von einer „einvernehmlichen Einigung“ war die Rede. Doch die Aussagen von Bill Simons, seinerseits „Head of Podcast Innovation and Monetization“ bei Spotify sprechen eine andere Sprache.

So berichtet die „Daily Mail“, dass die Spotify-Führungskraft in seinem eigenen Podcast namens „The Bill Simons Podcast“, einen ganz anderen Ton anschlug. So nannte Simons Prinz Harry und Meghan Markle „f***ing grifters“, also verdammte Betrüger.

Meghan Markle und Prinz Harry unter Beschuss

„Verdammte Betrüger, das ist der Podcast, den wir mit ihnen hätten starten sollen“, so Simons. Und weiter: „Eines Abends muss ich mich betrinken und die Geschichte von dem Zoom-Meeting erzählen, das ich mit Prinz Harry hatte, um ihm bei einer Podcast-Idee zu helfen. Es ist eine meiner besten Geschichten“, berichtet Simons weiter.

Was genau in diesem Gespräch geschah, verriet der Spotify-Mitarbeiter leider nicht. Klar ist aber auch, positiv stand Simons dem Paar bislang nicht gegenüber. Im vergangenen Jahr, so die „Daily Mail“ habe er verlautbaren lassen, dass es ihm peinlich sei, mit demselben Unternehmen in Verbindung zu stehen. „Ich habe diesen Kerl so satt“, habe Simons laut der Zeitung gesagt.

Spotify-Führungskraft schießt gegen Harry und Meghan

Simons weiter: „Du warst nicht einmal der Lieblingssohn. Du lebst im beschissenen Montecito und verkaufst nur Dokumentationen und Podcasts, und es interessiert niemanden, was du zu irgendetwas zu sagen hast, es sei denn, du sprichst über die königliche Familie und beschwerst dich einfach über sie.“

Es scheint, als würden Bill Simons und die Sussexes in diesem Leben keine besten Freunde mehr werden. Prinz Harry und Meghan Markle dürfte es egal sein. Wobei es schon spannend wäre, wie das mysteriöse Zoom-Meeting nun wirklich ablief. Vielleicht werden wir es ja irgendwann erfahren. Alle Infos zum geplatzten Deal von Meghan Markle und Prinz Harry findest du hier.