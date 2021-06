Prinz Harry und Meghan Markle: Wegen Baby-Auszeit – Paar lässt DIESEN Mega-Deal platzen

Prinz Harry und Meghan Markle befinden sich derzeit auf glattem Eis. Aufgrund der Geburt ihrer kleinen Tochter Lili will sich das Paar eine Baby-Auszeit von bis zu fünf Monaten nehmen und deshalb von einigen beruflichen Projekten zurücktreten.

Da Prinz Harry und Meghan Markle unter anderem einen großen Deal mit einem wichtigen Geschäftspartner platzen lassen wollen, vermuten Experten, dass dieser nun als Ausgleich eine Gegenleistung erwarten wird.

Prinz Harry und Meghan Markle nehmen sich eine Baby-Auszeit

Diese Nachricht sorgt wohl immer noch für Gänsehaut: Am 4. Juni dieses Jahres ist die kleine Lili um 11.40 Uhr im Santa Barbara Cottage Krankenhaus in Kalifornien zur Welt gekommen. Nach dem zweijährigen Archie ist Lili nun das zweite Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry.

Laut Berichten der „dailymail“ will das Paar nun dafür sorgen, dass sie ihrer kleinen Prinzessin in den nächsten Monaten genau die Aufmerksamkeit und Zuneigung geben können, welche Lili in ihren Säuglingsmonaten braucht.

Bevor sich Meghan Markle und Prinz Harry also wieder in ihre geschäftlichen Verpflichtungen stürzen, nehmen sich Herzog und Herzogin zunächst eine kleine Auszeit, um sich an das Leben als vierköpfige Familie zu gewöhnen.

Meghan Markle und Prinz Harry mit Sohn Archie. Jetzt sind sie zu viert. (Archivbild) Foto: IMAGO / i Images

Der Vaterschaftsurlaub bedeutet für Prinz Harry allerdings auch, dass er von einigen wichtigen Projekten vorerst zurücktreten muss – beispielsweise von seiner Führungsposition bei einem Start-up in Silicon Valley, welches einen Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar angibt.

Außerdem lassen Meghan Markle und Prinz Harry einen Mega-Deal platzen, für welchen sie nun laut Experten zur Rechenschaft gezogen werden könnten.

Prinz Harry und Meghan Markle lassen 20-Millionen-Deal platzen

Für das Königspaar bedeutet die Auszeit auch, vorübergehend von einem Multi-Millionen-Deal mit dem Audio-Streaming-Anbieter Spotify zurückzutreten.

Nachdem Prinz Harry und Meghan Markle zuletzt im Dezember 2020 in ihrem Spotify-Podcast „Archewell Audio“ für ein Weihnachtsspecial zu hören waren, hatte die Plattform für das Jahr 2021 einen Vertrag mit dem Paar abgeschlossen, unter welchem sie nun regelmäßigen Podcast-Content liefern sollen.

Satte 18 Millionen-Pfund (knapp 21 Millionen Euro) springen dabei für Herzog und Herzogin raus – doch mehr als 35 Minuten haben Prinz Harry und Meghan Markle auf Spotify bisher nicht gesendet. Mehr als das wird Spotify aufgrund der Baby-Auszeit des Paares nun wohl auch erstmal nicht erwarten können.

Prinz Harry und seine Frau Meghan. (Archivbild) Foto: dpa

Wie die „dailymail“ berichtet, kann davon ausgegangen werden, dass dem Paar die hohe Summe erst nach vollständiger Erfüllung seiner Pflichten ausgezahlt wird. Dennoch vermuten Experten, dass Spotify nun eine gewisse Gegenleistung von Prinz Harry und Meghan Markle erwarten wird. (mkx)