Prinz Harry: Ein Jahr nach Enthüllungsbuch – „Kindisch und kleinlich“

Vor genau einem Jahr veröffentlichte Prinz Harry sein Enthüllungsbuch „Spare“ und brachte damit die Welt der Royals zum Beben. Zwischen Anschuldigungen und privaten Fehden sind sich Royal-Experten nun sicher: Harry hat sich damit keinen Gefallen getan.

Seit der Veröffentlichung seiner Autobiographie ziehen Kritiker nun ihre Schlüsse und behaupten, dass das Buch „eine schief gelaufene Werbeaktion“ sei.

Prinz Harry: Niederlage trotz Mega-Erfolg?

Prinz Harrys „Spare“ wurde am 10. Januar weltweit veröffentlicht und brach sämtliche Rekorde an den Kassen. Stolze 3,2 Millionen Mal verkaufte sich das Buch in der ersten Woche weltweit und erhielt dafür sogar eine Auszeichnung als das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten. Der Andrang war groß, schließlich enthüllte der Herzog von Sussex intime Einblicke wie sein erstes Mal, durchzechte Partynächte oder seine körperliche Auseinandersetzung mit Prinz William.

Auch Harrys Vater, King Charles, und Kate Middleton standen in der Schusslinie seiner Kritik. Trotz der persönlichen Angriffe auf seine Familie sagt Royal-Expertin Jennie Bond, dass die königliche Familie unbeschadet davongekommen ist, während sie glaubt, dass der Ruf und die Popularität des Prinzen gesunken sind.

Prinz Harry: SIE hält ihn für kindisch

Auch Royal-Expertin Denise Palmer-Davies meldet sich gegenüber The Sun zu Wort: „Harry dachte wahrscheinlich, dass er durch die Veröffentlichung […] die Öffentlichkeit dazu bringen würde, sich gegen seine Familie zu wenden”, so die Royal-Kritikerin. „Aber es hat genau das Gegenteil bewirkt. Es hat ihn kindisch und kleinlich aussehen lassen und es zeigt auch, dass er wenig Respekt oder Loyalität für seine Familie hat.“

Die Kritikerin ist der Meinung, dass Harry sich zwar nicht dafür entschuldigen muss, das Buch geschrieben zu haben, aber er wird akzeptieren müssen, dass es seine Beziehung zu seiner Familie dauerhaft beschädigt hat.