Prinz Harry spricht unangenehme Wahrheit aus: „Wir geben ihr nur wenig zurück“

Prinz Harry war schon immer ein Mann der klaren Worte. Der Mann von Meghan Markle scheut sich nicht, auch unangenehme Themen in der Öffentlichkeit anzusprechen. So auch in einem Interview mit WaterBear“.

Prinz Harry unterstützt „WaterBear“, eine 'Video on Demand'-Plattform, die sich mit Umweltschutz-Themen auseinandersetzt. Dort erschien am Dienstag ein rund neun Minuten langes Interview mit dem Duke of Sussex, in dem Prinz Harry klar ins Gewissen ruft, wie wichtig Umweltschutz doch besonders in Zeiten wie diesen sei.

Prinz Harry über die Corona-Pandemie: „Wir haben ihr so viel genommen“

„Jemand sagte mir zu Beginn der Corona-Pandemie, dass es fast so scheine, als hätte uns Mutter Natur wegen schlechten Benehmens in unsere Zimmer geschickt, damit wir uns einen Moment Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir getan haben“, erzählt Prinz Harry in dem Interview.

----------------------

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

sein Bruder ist der künftige König Prinz William

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Zuletzt gab es Diskussionen wegen eines Deals mit Netflix

-----------------------

Prinz Harry, der vor einigen Monaten mit seiner Frau Meghan Markle und dem gemeinsamen Sohn Archie in ein Luxus-Anwesen in Los Angeles gezogen war, sagt weiter über 'Mutter Natur': „Wir haben ihr so viel genommen. Und wir geben ihr nur wenig zurück.“

Prinz Harry nachdenklich wegen Corona-Pandemie: Menschen müssten wie „Regentropfen“ sein

Wahre Worte des Prinzen, der in dem Interview auch die Menschheit, sich mit eingeschlossen, in die Pflicht nimmt. Die Menschen müssten wie „Regentropfen“ sein, so Harry.

---------------------------

Mehr Royals-News:

Royals: Anhänger feiern Prinz Charles wegen DIESER Worte – „Hätte man ihm nur schon vor Jahren zugehört“

Royals: Prinz George bekommt eigene TV-Serie – HIER siehst du den ersten Clip

Royals: Prinz William wollte seinen Neffen Archie angeblich nicht sehen – DAS steckt wirklich dahinter

Royals: Prinz Harry verbreitet über düstere Theorie über Coronavirus – „Wir haben ihr so viel genommen“

--------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prinz Harry spricht offen und ernst über die Natur. Foto: imago images / PA Images

Sie müssten den „ausgetrockneten Boden entlasten“. Es würde nicht mehr reichen, nur zu reden. Die Zeit sein nun gekommen, zu handeln. „Am Ende des Tages“, so der Prinz, „ist die Natur unsere Lebensquelle“.

---------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

---------------------

Zuletzt musste Prinz Harry einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Er verlor seine geliebte Patin Lady Celia Vestey.

Seine Schwägerin hatte kürzlich ihr Handy in der Öffentlichkeit geziegt. Dabei entdeckte man etwas ganz Bestimmtes darauf. Hier mehr >>>

Als Prinz Harry sich zuletzt einen Weihnachtsbaum kaufen wollte, hielt sich zufälligerweise noch eine andere Familie auf dem Markt auf. Dabei kam es zu einer irren Verwechslung. Alles dazu hier >>>