Prinz Harry: Kehrt er ohne Meghan Markle nach Hause zurück? Queen bereitet jetzt DAS vor

Der Megxit zog die Royals-Familie um Prinz Harry und Meghan Markle nach Amerika. Doch kehrt Prinz Harry jetzt schneller als gedacht nach England zurück?

Nicht unwahrscheinlich, wenn man die aktuellen Vorgänge bei den britischen Royals beobachtet. Insider berichten, dass Queen Elizabeth II. alles für eine Heimkehr ihres Enkels vorbereiten lässt.

Prinz Harry: Steht seine Heimkehr nach Großbritannien kurz bevor?

Nur eine Person wird in den Planungen nicht berücksichtigt: Meghan Markle. Die Royals-Mitarbeiter sollen bereits fieberhaft mit der Planung der Prinz-Harry-Heimkehr beschäftigt sein. Er solle sich einer Aussprache mit seiner Oma, Queen Elizabeth II., stellen.

Die Informationen, die die britische Zeitung „The Sun“ von Palast-Insidern bekommen haben will, kommt kurz, nachdem Harry einen „beträchtlichen Betrag“ an Steuern für die Renovierung seines Anwesens in Großbritannien zurückgezahlt hatte. Ob der Wunsch der Queen, mit Harry zu sprechen, nun daher rührt, oder eher von den Aussagen Harrys bezüglich der US-Wahl, sei einmal dahingestellt.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Klar ist jedoch, dass Queen Elizabeth II. in dieser Woche zurück nach Windsor kehrt, um dort ihre Arbeit wiederaufzunehmen. Der perfekte Zeitpunkt also, um Harry zum Gespräch in die Heimat zu zitieren, so „The Sun“.

Mitarbeiter wurden schon gebrieft

Kommt es zum Gespräch zwischen Queen Elizabeth II. und Prinz Harry? Foto: imago images

Eine Quelle verriet dem Blatt: „Den Mitarbeitern in Windsor wurde gesagt, sie sollen sich auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Harry zurückkommen könnte. Man sagt ihnen, dass es innerhalb von Wochen sein könnte, aber Meghans Name wurde nicht erwähnt. Es gibt alle möglichen Themen zu besprechen. Nicht nur seine politischen Äußerungen, sondern auch seine Visasituation in den USA.“

Zwar müsste sich Prinz Harry aufgrund der Corona-Lage in den USA zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben, der Palast sei aber groß genug, um die Gespräche trotzdem auf Distanz führen zu können, so die Quelle weiter. Na, dann darf man ja gespannt sein.

Klar ist wohl nur eines, an Weihnachten will Prinz Harry wieder bei seiner Familie in den USA sein. So sind die Feierlichkeiten schon längst durchgeplant. Wie Weihnachten bei Meghan, Harry und Archie aussehen wird, liest du hier.

Geheimnis von Queen Elizabeth gelüftet

An den Weihnachtsfeiertagen wird die Familie sicher auch wieder gemeinsam bei Tisch sitzen. Ein irres Tisch-Geheimnis von Queen Elizabeth wurde dabei nun gelüftet. Mal ehrlich: Hättest du DAS von der Queen erwartet?