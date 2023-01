Prinz Harry schaut Sex-Video von Meghan Markle: Danach muss er in Therapie

Dieses Buch dürfte pures Gold werden. Seit Mitte der Woche kommen immer mehr Anekdoten ans Tageslicht, die Prinz Harry in seiner Biografie „Spare“ (im Deutschen: „Reserve“) veröffentlichen wird. Es ging um eine Prügelei mit seinem Bruder Prinz William, das Nazi-Kostüm und nun geht es auch um seine Frau Meghan Markle.

Die beteuert zwar, Prinz Harry vor den ersten Treffen nicht wirklich gekannt zu haben, andersherum war das jedoch ganz anders. So zitiert die britische Zeitung „The Sun“ eine besonders schlüpfrige Passage aus Prinz Harrys Biografie, die am 10. Januar erscheint.

Prinz Harry sah Meghan Markle beim TV-Sex zu

Dabei geht es um eine Szene aus der Erfolgsserie „Suits“ durch die Meghan Markle weltweit bekannt wurde. Dort hatte ihre Figur Rachel Zane eine heiße Sexszene mit ihrem Kollegen Mike Ross (gespielt von Patrick J. Adams). Wir erinnern uns: Zwischen den beiden knisterte es schon lange, bevor sich die Leidenschaft endlich entzündete. Am Ende der zweiten Staffel stritten sich Rachel und Mike zunächst, bevor es im Archiv plötzlich zu einem Kuss und später zu Sex kam. Eine Szene, die Prinz Harry wohl nur mit Therapie wieder aus dem Kopf bekam.

„Ich hatte gesehen, wie sich sie und ein anderer Darsteller in einem Büro oder Konferenzraum gegenseitig begrapschten. Ich musste solche Dinge echt nicht live sehen“, so Harry laut „The Sun“. Er habe danach eine Elektroschock-Therapie gebraucht, um die Bilder wieder aus seinem Kopf zu bekommen, so der Prinz.

Naja, irgendwie auch verständlich. Schließlich wollen wohl die wenigsten Menschen ihre Partnerin oder ihren Partner beim Sex mit einer anderen Person sehen. Auch wenn es nur für eine Serie ist. Das Buch „Reserve“ von Prinz Harry erscheint am 10. Januar im Penguin-Verlag. In Deutschland wird es 26 Euro kosten.