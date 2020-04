Prinz Harry und Meghan Markle ziehen den Schlussstrich – „Wir stehen nicht mehr ...“

Meghan Markle, Prinz Harry und die britische Klatschpresse - sie werden wohl keine Freunde mehr.

Nachdem das Paar die „Mail on Sunday“ verklagt hatte, weil die Zeitung private SMS der Herzogin von Sussex an ihren Vater Thomas Markle öffentlich gemacht hatte, geht das Paar nun den nächsten Schritt gegen die Boulevard-Presse.

Meghan Markle und Prinz Harry gehen drastischen Schritt

Meghan Markle und Prinz Harry haben angekündigt, nicht mehr mit ihr zusammenzuarbeiten. Betroffen von dem Schritt sind neben der „Daily Mail“ der „Mirror“, die „Sun“ und der „Express“ - vier der größten Zeitungen in Großbritannien. Unter anderem berichtet „BBC“ von dem Brief des Herzogenpaars an die Presse.

In der Mitteilung schreiben sie: „Wir stehen ab sofort nicht mehr als Futter für eine Industrie zur Verfügung, die von Klicks und verzerrenden Überschriften lebt.“

Meghan Markle und Prinz Harry:

lernten sich im Sommer 2016 bei einem Blind-Date kennen

im Herbst wurde die Beziehung öffentlich

ein Jahr später folgte die Verlobung

am 19. Mai 2018 heiratete das Paar in Windsor

am 6. Mai 2019 kam Söhnchen Archie zur Welt

im Januar 2020 verkündete das Paar seinen Rücktritt

seit dem 1. April 2020 sind die beiden keine Senior Royals mehr

Und weiter heißt es: „Menschen müssen für diese Art, Geschäfte zu machen, wirklich bezahlen und es betrifft jede Ecke der Gesellschaft.“ Sowohl Menschen, die Meghan Markle und Prinz Harry persönlich kannten, als auch fremde Personen seien von der Presse zerrissen, ihre Leben zerstört worden.

Herzogenpaar mit deutlichen Worten

In Zukunft werde das Paar keine Anfragen der Zeitungen mehr beantworten, Berichte weder bestätigen noch dementieren.

Bei dem Schritt gehe es nicht darum, sich Kritik zu entziehen, heißt es weiter laut „BBC“. „Es geht nicht darum, öffentliche Gespräche oder richtige Berichterstattung zu verhindern. Medien haben das Recht, über den Herzog und die Herzogin von Sussex zu berichten und auch eine Meinung über sie zu haben, sei sie gut oder schlecht. Aber das kann nicht auf einer Lüge basieren.“ (cs)