Prinz Harry: Heiße Party-Nacht mit Model – jetzt kommt DAS raus

Dass Prinz Harry eine wilde Vergangenheit hat, ist kein Geheimnis. Doch das, was jetzt über den jüngsten Sohn von König Charles III. herauskommt, geht noch viel weiter ins Detail.

Schuld ist die Plauderlaune von Ex-Model Nicola McLean. Sie war einst mit Prinz Harry feiern. Und das nicht zu knapp. Die Partysession inklusive Tequila soll sogar so weit gegangen sein, dass Nicola betrunken in einem Busch landete. Und plötzlich stieß Prinz Harry dazu.

Prinz Harry: Wilde Party-Nacht mit Model

Als gäbe es nach der Publikation seines Buches „Spare“ und dem TV-Interview gerade nicht genug Aufreger im Leben von Prinz Harry, kommt jetzt auch noch diese Story ans Licht. Dabei steht Harry – mal abgesehen vom Alkohol – gar nicht mal so schlecht da.

Nicola McLean lobt den Mann von Meghan Markle laut dem britischen „Express“ sogar. „Ich war sehr betrunken und fiel in einen Busch, als ich gerade gehen wollte. Ich versuchte, hochzuklettern und dachte, ‘Mein Ehemann darf nicht sehen, dass ich so betrunken bin.‘“ Moment mal: Ehemann? Nicola, die bereits in der britischen Version des deutschen „Dschungelcamps“ Kandidatin war, ist mit Ex-Fußballer Tom Williams verheiratet. Auch er war auf der Party zugegen.

Doch sie klärt auf, dass Prinz Harry lediglich Gentleman-Attitüden an den Tag legte. Die Session im Busch war also harmlos. „Harry hielt mir eine Hand hin und half mir hoch. Ich meinte nur: ‘Sag es nicht Tom‘. Und wir mussten uns vor Lachen fast einpinkeln.“

Und dennoch: Wie Nicola dem „Express“ verriet, soll auch Harry ganz schön tief ins Glas geschaut haben. „Wir haben buchstäblich so viel Tequila getrunken, dass er uns ausgegangen ist. Dann versuchten Harry und Tom, einen Weg zu finden, sich hinauszuschleichen und mehr zu bekommen. Der Sicherheitsdienst ließ uns nicht raus, aber er war voll und ganz bereit, einfach in den Laden zu gehen.“

Tequila sei definitiv Prinz Harrys bevorzugtes Getränk gewesen, betonte das ehemalige Model noch einmal. Das alles soll passiert sein, noch bevor Prinz Harry seine jetzige Ehefrau Meghan Markle kennenlernte.