Nach langem Bangen: Prinz Harry offiziell freigesprochen

In den letzten Monaten ging es bei Prinz Harry drunter und drüber. Eine Schlagzeile jagt die Nächste. Für besonders viel Aufsehen hat sein Rücktritt als Schirmherr der Aidswaisenhilfe „Sentebale“ gesorgt. Die Vorsitzende namens Dr. Sophie Chandauka warf dem 40-Jährigen unter anderem Mobbing vor.

Der Fall wurde sorgfältig einer britischen Behörde geprüft. Das Ergebnis: Es gab keine Hinweise auf die Anschuldigungen der Vorsitzenden. Nun meldet sich ein Sprecher von Prinz Harry zu den Untersuchungen der Behörde – und wird deutlich.

Prinz Harry kann aufatmen

Am 5. August gab die Charity Commission für England und Wales bekannt, dass die Untersuchungen im Fall von Prinz Harry abgeschlossen wurden. Die Behauptungen der derzeitigen Vorsitzenden der Wohltätigkeitsorganisation, Dr. Sophie Chandauka, seien nicht belegbar.

Ein Erfolg für den Mann von Meghan Markle, der bereits im März als Schirmherr der Organisation zurückgetreten war. Gegenüber dem „People Magazin“ äußert sich nun ein Sprecher von Prinz Harry zu den Ergebnissen der Untersuchungen. „Es überrascht nicht, dass die Kommission kein Fehlverhalten in Bezug auf den Mitbegründer und ehemaligen Schirmherrn von Sentebale, Prinz Harry, Herzog von Sussex, feststellt“, heißt es in dem Statement.

Weiter noch: „Sie fand auch keine Hinweise auf weit verbreitetes Mobbing, Belästigung oder Frauenfeindlichkeit und Misogynie bei der Wohltätigkeitsorganisation, wie vom derzeitigen Vorsitz fälschlicherweise behauptet. Trotz alledem bleibt ihr Bericht in vielerlei Hinsicht beunruhigend unzureichend, vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass die Konsequenzen der Handlungen der derzeitigen Vorsitzenden nicht von ihr getragen werden, sondern von den Kindern, die auf Sentebales Unterstützung angewiesen sind.“