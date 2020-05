Royals: Prinz Harry – DIESER Satz fliegt ihm jetzt um die Ohren

Sie waren die Hoffnungsträger der britischen Monarchie. Prinz Harry, Meghan Markle, Prinz William und Kate Middleton sollten die Zukunft der britischen Royals bedeuten.

Jung, attraktiv, klug und erfolgreich. Vier junge Royals, für die Großbritannien von der ganzen Welt beneidet wurde.

Prinz Harry: Aus den „Fab Four“ wurden zwei Familien

Als Prinz Harry 2016 seine Meghan Markle kennenlernte, schien die Welt perfekt. Sie schien sich auf Anhieb mit seinem Bruder und seiner Schwägerin zu verstehen.

Der britische Boulevard nannte sie nur superheldenmäßig die „Fab Four“. Auf einer Podiumsdiskussion im Jahr 2018 sagte Prinz Harry ganz offen: „Wir kleben für den Rest unseres Lebens zusammen.“

Ahnte Prinz Harry die Krise?

Die Fab Four. Foto: imago images

Ahnte er damals wirklich nicht, was nur wenige Monate später passieren würde? Dass ausgerechnet er uns seine Frau Meghan Markle die britische Monarchie in eine tiefe Krise stürzen würde?

Klar ist: Dieser Satz fällt dem Prinzen heute auf die Füße. Selten waren er und sein Bruder William wohl weiter voneinander entfernt. Und dabei ist nicht nur die Distanz zwischen London und Los Angeles gemeint.

Nähern sich die Brüder wieder an?

Während Prinz William und seine Frau Kate Middleton im Corona-gebeutelten England ihren royalen Pflichten nachgehen, leben Prinz Harry, Meghan Markle und ihr kleiner Sohn Archie in einem Millionen-Anwesen in den Staaten.

Immerhin, ein wenig scheinen sich die beiden Brüder wieder anzunähern. So veröffentlichte die Organisation „The Diana Award“ einen Brief von Prinz William weiter, in dem er der Organisation dankt. Auch im Namen seines Bruders. Vielleicht ein Schritt zurück in die Vergangenheit.