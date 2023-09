Prinz Harry: Soldat spricht über wahren Charakter des Duke of Sussex

Über wenige Royals sind die Meinungen so gespalten wie über Prinz Harry. Die einen sehen vor allem seine Frau Meghan Markle als Grund für die Querelen der Vergangenheit, die bis zum sogenannten Megxit reichten, andere wiederum bemängeln, dass der Duke of Sussex sich selbst in das Problem hineinmanövriert und seine Familie im Stich gelassen hat.

Doch wie ist Prinz Harry wirklich? Wie verhält sich der 38-Jährige gegenüber den Menschen auf der Straße, gegenüber den Soldaten, mit denen er einst zusammen diente und die er heute mit den, von ihm ins Leben gerufenen, „Invictus Games“ unterstützt.

Veteran spricht offen über Prinz Harry

Gegenüber „The Sun“ sprach Kriegsveteran Ben McBean über Prinz Harry. Der Marine verlor bei einem Einsatz in Afghanistan seinen linken Arm. Er wurde damals zusammen mit Prinz Harry aus dem Kriegsland ausgeflogen, seitdem sind die beiden eng miteinander.

So schickte Harry Ben in seiner Erholungsphase Bier und unterstützte dessen Kampagne zur Erhöhung der Vergütung im Verteidigungsministerium. „Ich habe Harry im Laufe der Jahre oft gesehen. Er hat mir Bier und ‚Gute Besserung‘-Karten mitgebracht, wenn ich krank war. Meine Mutter, mein Vater und mein Onkel haben ihn und William kennengelernt. Ich finde Harry cool“, berichtet Ben McBean gegenüber der britischen Zeitung.

Prinz Harry: Am 9. September ist er wieder in Deutschland

Eine Einstellung, die die vielen Menschen teilen dürften, die im vergangenen Jahr dem Besuch von Meghan Markle und Prinz Harry in Düsseldorf beiwohnen durften. Auch hier zeigte sich der jüngste Sohn von König Charles III. extrem nahbar und sympathisch. Da wurden Hände geschüttelt, gelacht und Small-Talk gehalten. Szenen, die man so nicht unbedingt erwartet hatte, die aber das Bild des Prinzen in der deutschen Öffentlichkeit deutlich verbessert haben dürften.

Ab dem neunten September 2023 ist Prinz Harry wieder in Deutschland. In Düsseldorf wird er die „Invictus Games“ eröffnen, eine weitere Chance zu zeigen, dass er nicht der Mensch ist, als den ihn die britische Presse gerne darstellt.