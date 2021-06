Prinz Harry: Insider enthüllt – darum soll er wirklich dem Interview mit Oprah Winfrey zugestimmt haben

Es war wohl DAS TV-Interview des bisherigen Jahres: Prinz Harry und Meghan Markle im Gespräch mit Oprah Winfrey. Und obwohl es bereits einige Monate her ist, reißen die Nachrichten darum nicht ab.

Ein Insider hat jetzt mit der britischen „Sun“ gesprochen und krasse Details enthüllt. Denn offenbar hat Prinz Harry im Vorfeld etwas erfahren, das ihn nur noch mehr darin bestärkt haben soll, dem Interview mit Oprah Winfrey zuzustimmen.

Prinz Harry und Meghan Markle erhoben schwere Vorwürfe gegen die Royals. Foto: picture alliance / Photoshot | -

Prinz Harry: Hat er DESHALB dem Interview zugestimmt?

Von den einen war es gefürchtet, von den anderen langersehnt – das Interview, in dem Meghan Markle und Prinz Harry über das royale Königshaus auspacken und ihre ganz eigene, persönliche Geschichte erzählen. Gefangen in royalen Hierarchien, Rassismus im Königshaus, ... die Aussagen der beiden schlugen ein wie eine Bombe.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Prinz Harry und Meghan Markle: Wegen Baby-Auszeit – Paar lässt DIESEN Mega-Deal platzen

Doch wieso packte Prinz Harry so offen aus? Einem Insider zufolge soll das einen ganz bestimmten Grund gehabt haben. Wie dieser der britischen Zeitung „The Sun“ verriet, habe der 36-Jährige kurz vorher davon erfahren, dass Queen Elizabeth II. ihm alle militärischen Titel wegnehmen wollte.

Insider: das hat ihn so wütend gemacht“

„Das hat ihn so wütend gemacht. Er ist sehr emotional und seine militärischen Titel sind ihm sehr wichtig, weil er gedient hat“, wird der Insider zitiert. Dann zu hören, dass ihm eben jene Titel aberkannt werden sollen, habe ihn tief verletzt. Laut der Quelle soll seine Enttäuschung darüber der ausschlaggebende Grund dafür gewesen sein, dass er dem Interview mit Oprah Winfrey zugestimmt hat.

Das kommt für viele überraschend. So vermuteten doch einige, dass es einen ganz anderen Grund für die Zusage gegeben hätte. Einige Experten glaubten nämlich, dass Harry so wütend gewesen wäre, weil Archie kein Prinz sein dürfe. Diesem Ansatz erteilt der Insider gegenüber „The Sun“ allerdings eine Absage. (abr)