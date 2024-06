Prinz Harry & Meghan Markle: Geheimnis in England – keiner wusste es

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle leben längst weit weg von ihrer alten Heimat England. Nachdem sie der Royalfamily und dem Land 2020 den Rücken gekehrt haben, sieht man sie im Vereinigten Königreich nur noch selten.

Das könnte womöglich auch an einem fehlenden Zuhause dort liegen. Gerüchten zufolge ist Harry aber aktuell auf der Suche nach einer Bleibe in Großbritannien. Während die Sussexes also Ausschau nach geeigneten vier Wänden halten, kommt raus: Sie besaßen offenbar zeitweise vor einigen Jahren ein Haus in England, von dem niemand wusste.

Prinz Harry & Meghan Markle: Hier lebten sie in England

Sie sind angekommen in Montecito, Kalifornien. In dem Promi-Mekka an der US-Westküste leben Prinz Harry und Meghan Markle inzwischen seit fast vier Jahren. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Kanada haben sich die Sussexes in Kalifornien niedergelassen.

Dort führen sie ein ganz anderes Leben als noch im Frogmore Cottage, einem Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo sie zuvor in England gelebt hatten. Auch mit ihrem Alltag in einem 2,5-Millionen-Haus in den Cotswolds ist ihr jetziger Tagesablauf keinesfalls vergleichbar.

Dann unterschrieb das Paar den Mietvertrag für die Immobilie

Das dürfte viele wenig überraschen. Was allerdings durchaus einigen neu sein dürfte, ist der Fakt, dass Prinz Harry und Meghan Markle überhaupt in einer Immobilie in Oxfordshire gelebt haben. Bis dato war eigentlich nur bekannt, dass das Paar im Nottingham Cottage, welches zum Kensington Palace in London gehört, lebte und eben im Frogmore Cottage.

Was hat es also mit dem dritten Heim, gut 100 Meilen von London entfernt, auf sich? Wie der „Mirror“ schreibt, soll es sich dabei um ein Mietobjekt gehandelt haben. Harry und Meghan sollen kurz vor ihrer Traumhochzeit im Mai 2018 den Mietvertrag unterschrieben haben.

Freund spricht über Harry und Meghans Zeit in dem Haus

Tatsächlich sollen sie auf dem Areal, welches über ein Haupthaus, ein Cottage und eine ausgebaute Scheune verfügt, während der Renovierung von Frogmore Cottage gewohnt haben. Es handelte sich also um eine Übergangslösung für Harry und Meghan.

Auch wenn sie dort nicht allzu lange lebten, sollen sie es sehr genossen haben. Ein Freund des Paars verriet, dass sie „es liebten, mit den Hunden spazieren zu gehen und ihre Freunde in völliger Abgeschiedenheit zu unterhalten.“