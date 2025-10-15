Prinz Harry und Meghan treffen Mega-Star – an einem ganz besonderen Ort

Abseits des Blitzlichtgewitters ging es offenbar weniger glamourös zu: In einer weiteren Szene präsentierte sie ihre Reisegarderobe, während Harry im Hintergrund in einer grauen Jogginghose und passendem Sweatshirt zu sehen war.

Ein Dinner der Superstars! Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich bei ihrem Aufenthalt in New York City offenbar mit Sänger Ed Sheeran (34) zum Essen getroffen. Wie das Magazin „People“ berichtet, wurde das Trio beim Verlassen des exklusiven Soho House gesichtet – einem Ort, der für Harry und Meghan eine ganz besondere Bedeutung hat.

Promi-Dinner im Soho House

Meghan trug ein elegantes, trägerloses Kleid und kombinierte dazu schwarze High Heels. Ihre Haare steckte sie zu einem Dutt hoch, sodass ihre goldenen Hängeohrringe gut zur Geltung kamen. Prinz Harry erschien klassisch in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzen Schuhen. Sänger Ed Sheeran wählte ein schwarzes Shirt und eine Camouflage-Hose – lässig, aber auffällig.

+++ Stalker-Drama um Prinz Harry – es geschah ausgerechnet in London +++

Das Dinner fand an einem für das royale Paar bedeutungsvollen Ort statt. 2016 trafen sich Prinz Harry und Meghan zu ihrem ersten und zweiten Date in einem Londoner Soho House. Seitdem gilt die private Klubkette als fester Bestandteil ihrer gemeinsamen Geschichte. Auch bei Reisen nach Toronto, Los Angeles oder New York zieht es das Paar regelmäßig dorthin.

Der Prinz und der Sänger kennen sich schon länger

Zuletzt besuchten sie dort ein Lunch mit Tennisstar Serena Williams. Nun also das Wiedersehen mit Ed Sheeran – kein Zufall, denn Harry und der Sänger kennen sich schon länger. 2019 traten sie gemeinsam in einem Video der Kampagne „Heads Together“ auf, die mentale Gesundheit thematisiert. Zwei Jahre später überraschten sie bei einer Gartenparty die Gewinner der WellChild Awards.

Der Aufenthalt in New York hatte aber noch einen weiteren Anlass: Harry und Meghan nahmen an der Project Healthy Minds Gala teil, wo sie als „Humanitarians of the Year“ ausgezeichnet wurden. In seiner Rede betonte Prinz Harry, wie wichtig es sei, Kinder im Internet zu schützen.

Auf Instagram teilte Meghan später Eindrücke aus der Stadt – darunter Szenen vom Dinner, Pizza, Sushi und entspannte Aufnahmen von sich und Harry im Hotelzimmer. Statt königlichem Prunk zeigte sich das Paar bodenständig: Meghan in Jeans, Harry in grauer Jogginghose.