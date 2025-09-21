Charity Event in Santa Barbara: Prinz Harry reagiert prompt, als er ihn sieht

Prinz Harry und Meghan Markle besuchten zusammen das Benefizkonzert „One805LIVE!“ in Santa Barbara. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt nach Harrys emotionaler Europareise.

Der 41-Jährige war zuvor nach Großbritannien gereist, um sich nach über einem Jahr mit seinem Vater, König Charles, zu treffen. Das Event fand auf dem Anwesen von Kevin Costner statt und sammelte Spenden für Feuerwehr, Polizei und Ersthelfer.

Prinz Harry und Meghan betraten die Bühne

Meghan Markle trug ein dunkelblaues, rückenfreies Blusenkleid und kombinierte nudefarbene Pumps dazu. Prinz Harry wählte einen dunkelblauen Freizeitanzug. Meghan und Harry wirkten entspannt und kamen mit Feuerwehrleuten ins Gespräch.

++ auch für dich interessant: Seltene Bilder – Meghan Markle zeigt ihre Kinder Archie und Lilibet ++

Auch Stars wie Oprah Winfrey und Maria Shriver waren dabei. Zu den Künstlern gehörten Good Charlotte und The Fray. Meghan Markle begleitete Harry auf die Bühne, umarmte ihn liebevoll und sah zu, wie er eine Auszeichnung an Mark Hartwig, den Fire Chief von Santa Barbara County, überreichte.

Hund lenkt Harrys Aufmerksamkeit von Meghan Markle

Die herzliche Szene erweckte Aufmerksamkeit, als Harry sein Interesse einem Hund zuwandte, der ebenfalls auf der Bühne stand. Meghan Markle geriet kurz ins Abseits, zeigte als Hundefreundin jedoch Verständnis. Trotz der kleinen Ablenkung genossen die Sussexes die Veranstaltung sichtlich und zeigten große Sympathie für die anwesenden Ersthelfer:innen.

Harrys emotionale Rückkehr in die USA folgte nach seinem kurzen Besuch in Kiew, wo er verletzte Soldaten im Ukraine-Krieg traf. Meghan Markle wirkte während des öffentlichen Auftritts strahlend und unterstützte ihren Mann auf charmante Weise. Ihre Verbundenheit und ihr harmonisches Auftreten hinterließen bei den Gästen einen bleibenden Eindruck.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.