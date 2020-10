Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Prinz Harry: Schock! Wegen IHM ist jetzt seine Familie in Gefahr

Prinz Harry und seine Familie sollen in Gefahr sein. Denn in der neuen Nachbarschaft der Royals wurde ein ungebetener Gast entdeckt.

Aufnahmen zeigen, wie gefährlich nah der Eindringling an das Zuhause von Prinz Harry kommt. Jetzt fürchten die Anwohner um ihr Wohl.

Prinz Harry: ER sorgt für Angst in der Nachbarschaft

Prinz Harry und seine Nachbarn sollen laut „The Sun“ eine besorgniserregende E-Mail erhalten haben. Denn in der noblen Nachbarschaft des Royals wurde ein Schwarzbär entdeckt. Die Sicherheitskameras in Montecito zeigen, wie das Tier durch die Gegend streift. Er soll bereits Hühner gerissen und in Mülltonnen gewühlt haben.

Der Amerikanische Schwarzbär soll dem Zuhause der Royals gefährlich nah kommen. (Symbolbild) Foto: imago images

Ein wahrer Schock für die Anwohner. Auch Prinz Harry und Meghan Markle sollen betroffen sein.

---------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

---------------------

Prinz Harry in Sorge: Raubtier streift durch Montecito

Ein Amerikanischer Schwarzbär kann Experten zufolge bis zu 2,13 Meter groß und 249 Kilo schwer werden. Für die Bewohner der Villengegend könnte das Raubtier zur echten Gefahr werden.

Einer E-Mail der Montecito Association zufolge soll der Bär auf einer bereits verkauften Ranch in der Nähe sein Zuhause gefunden haben. Doch Umbauarbeiten scheinen das Tier zu stören, weshalb er nun in der Nachbarschaft von Prinz Harry sein Unwesen treibt.

Der Plan sei nun, den Bären in eine Falle zu locken, um ihn an einem sichereren Ort wieder auszusetzen. Den Menschen, die womöglich auf das Raubtier treffen könnten, wird geraten, den Augenkontakt mit dem Bären zu meiden und sich ruhig zu verhalten.

---------------------

---------------------

So haben sich Prinz Harry und Meghan Markle ihren Neustart in den USA bestimmt nicht vorgestellt. Das Ehepaar und ihr Sohn Archie bezogen erst im Juli ein 12 Millionen Euro teures Anwesen.

Prinz Harry, Meghan Markle und ihr gemeinsamer Sohn Archie im Juli 2019. Foto: picture alliance/dpa

Doch das Zuhause der Drei hat eine dunkle Vergangenheit. Mehr dazu hier >>>