Meghan Markle und Prinz Harry: Ausgerechnet SIE ist die neue Nachbarin

Prinz Harry und Meghan Markle haben nach dem Megxit und einem kurzen Zwischenstopp in Kanada in Los Angeles ihre neue Heimat gefunden.

Im noblen Beverly Hills sollen Prinz Harry und seine Frau derzeit die Villa von Produzent Tyler Perry bezogen haben, bis sie ein eigenes Zuhause finden. Die Nachbarschaft hat nicht nur die höchsten Security-Standards, sondern ist auch exklusiv.

Prinz Harry und Meghan Markle: SIE ist ihre Nachbarin!

Unter den Nachbarn des Ehepaars sind zahlreiche Superstars - und eine alte Bekannte aus London! Keine Geringere als Megastar Adele soll dem englischen „Mirror“ zufolge nur unweit entfernt von Prinz Harry und seiner Familie leben. 2016 kaufte die „Hello“-Interpretin eine sieben Millionen Euro teure Villa in Los Angeles.

Superstar Adele lebt unweit von Harry und Meghan entfernt. Foto: imago images / ZUMA Press

Das Trio soll sich angefreundet haben als es im Dezember 2018 gemeinsam eine Gemeinschaftsküche für die Opfer der Grenfell-Tower-Katastrophe besuchte.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet Henry Charles Albert David

er ist der jüngere Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

am 19. Mai 2018 heiratete er die Schauspielerin Meghan Markle in Windsor

2019 wurde Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Anfang 2020 verkündeten die beiden den Austritt aus der Königsfamilie

am 31. März 2020 trat der Megxit in Kraft

Eine Quelle erklärte dem Boulevardblatt: „Adele lebt nur fünf Minuten von ihnen entfernt. Sie haben sich bereits über die Gegend ausgetauscht.“ Adele liebe die Nachbarschaft, so der Insider weiter. „Sie hat ihnen auch die Vorschule ihres Sohnes empfohlen und andere Plätze, die sie mit Archie besuchen können, wenn sie keine Fans treffen wollen.“

Prinz Harry und Meghan Markle leben in 14-Mio-Euro-Villa

Prinz Harry und Meghan Markle sollen einige Zeit in der Villa von Perry leben wollen, um sich in Ruhe umzusehen, bevor sie selbst ein Anwesen kaufen. Schlecht lebt es sich in der Mietvilla mit Sicherheit nicht: Acht Schlafzimmer und zwölf Badezimmer können sie derzeit ihr Eigen nennen.

Neben Adele leben außerdem Größen wie Rod Stewart, Sylvester Stallone, Sir Elton John und Serena Williams nicht weit von der 14 Millionen teuren Luxusvilla entfernt, in der Prinz Harry und Meghan Markle mit Söhnchen Archie momentan leben. (cs)