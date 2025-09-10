Prinz Harry in England: Direkt nach der Landung ist es geschehen

Prinz Harry ist wieder in England! Am 8. September 2025 landete der Herzog von Sussex für einen seltenen Aufenthalt in seiner Heimat. Nach rund fünf Monaten kehrte er zum ersten Mal auf britischem Boden zurück. Offiziell führt ihn die Reise zu mehreren Charity-Veranstaltungen, doch der Auftakt führte ihn zunächst an einen anderen Ort.

Unmittelbar nach seiner Ankunft machte sich der 40-Jährige laut britischen Medien auf den Weg nach Windsor, um am Grab von Queen Elizabeth II. einen Kranz niederzulegen.

Prinz Harry kehrt in seine Heimat zurück

„The Sun“ berichtet, dass Harry dort seiner Großmutter gedachte. Die Queen starb 2022 im Alter von 96 Jahren. Am dritten Jahrestag ihres Todes erwies er der ehemaligen Monarchin privat die letzte Ehre. Und das fernab von Kameras und öffentlichem Protokoll.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Harry am Todestag der Queen ihre Ruhestätte besucht. Der Palast hält jedoch an einer klaren Linie fest: Die Besuche bleiben streng privat. „Diskretion ist nach wie vor das oberste Gebot. Der König vertraut seinem Sohn nicht und will sich erst davon überzeugen lassen, dass Harry keine Besuche hinter den Kulissen via Social Media öffentlich macht“, so ein Palast-Insider zu „Bild.“

Programm von Prinz Harry

Harrys Aufenthalt in Großbritannien soll rund vier Tage dauern. Am Montagabend nahm er an der Verleihung der WellChild Awards teil, außerdem steht ein Besuch in Nottingham auf dem Programm.

Eine Einladung, im Buckingham-Palast zu übernachten, habe Prinz Harry allerdings nicht erhalten. König Charles verweilt derzeit noch in Balmoral, wo der Monarch traditionell seine Sommerpause verbringt. Vater und Sohn sollen sich zuletzt im Februar 2024 gesehen haben, als Harry nach London eilte, nachdem Charles seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte.

Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle verließen vor rund fünf Jahren die britische Königsfamilie. Seitdem ist das Verhältnis zu den Royals zerrüttet. Heute leben sie mit den gemeinsamen Kindern in Kalifornien.