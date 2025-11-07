Prinz Harry muss sich entschuldigen – es passiert vor laufender Kamera

Royaler Fauxpas bei Prinz Harry! Der Herzog von Sussex hält sich derzeit in Toronto auf, wo er einer Einladung der „True Patriot Love Foundation“ gefolgt ist. Doch noch bevor er dort auftrat, sorgte ein Outfit-Moment aus der Vorwoche für Gesprächsstoff.

Da hatte Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan das Spiel der World Series in Los Angeles besucht. Beide trugen dabei die knallblauen Schirmmützen des örtlichen Baseballteams, der Los Angeles Dodgers. Ein eigentlich harmloser Moment, wäre der Gegner nicht ausgerechnet das kanadische Team Toronto Blue Jays gewesen. Und so nahm das Missgeschick seinen Lauf.

Prinz Harry muss sich entschuldigen

Kanada gehört bekanntlich zum Commonwealth über das Harrys Vater König Charles offiziell als Staatsoberhaupt wacht. Das Netz war daher schnell empört, dass Prinz Harry beim Baselball-Spiel quasi gegen „sein“ Team gevotet hatte.

Immerhin hatte Harry gute Gründe, die Baseball-Cap des Teams aus Los Angeles zu tragen. Seine Ehefrau Meghan stammt aus der kalifornischen Stadt, also schien die Wahl naheliegend. Offenbar zeigte die Kritik allerdings Wirkung. Bei einem öffentlichen Auftritt in Toronto (6. November) sprach Harry das Thema an und entschuldigte sich vor laufender Kamera.

Prinz Harry hatte keine Wahl

In einem aktuellen Interview zeigt sich der Prinz überraschend einsichtig, wie „CNN“ schreibt. Er bittet um Verzeihung und spricht offen über das Missgeschick. Der Druck, so Harry, sei groß gewesen. Er sprach im kanadischen TV von einem „Hatgate“, weswegen er sich bei Kanada entschuldigen wolle. Er habe eigentlich keine Wahl gehabt, rechtfertigt sich der Herzog von Sussex.

Da er vom Dodgers-Besitzer zu dem Spiel eingeladen worden sei, habe er es für „höflich“ gehalten, diese Schirmmütze aufzusetzen, erklärte Harry. Immerhin machte er am Ende seinen Fehler wieder gut.

Prinz Harry zog mitten im Interview tatsächlich eine Kappe der Toronto Blue Jays hervor, setzte sie auf und versprach: „Die werde ich fortan tragen, um sicherzustellen, dass mir ein solcher Fehler nicht mehr unterläuft.“