Prinz Harry: Fans entdecken verstecktes Detail in Netflix-Trailer – „Wer konnte das ahnen?“

In ihrer kommenden Netflix-Doku „Harry & Meghan“ wollen Prinz Harry und Meghan Markle einen weiteren Einblick in ihr Leben nach dem Rückzug aus der Königsfamilie gewähren. Dabei beleuchten die insgesamt sechs Folgen der Serie sowohl die Umstände, unter denen sie als Sussexes gelebt haben, als auch ihren Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und ihr zurückgezogenes Leben in den USA.

Bei all den privaten Aufnahmen, die Harry und Meghan nun mit der Welt teilen, sticht eine Szene jedoch ganz besonders hervor. Sie zeigt eine völlig neue Seite von Prinz Harry, die der Öffentlichkeit bisher verwehrt geblieben ist.

Prinz Harry überrascht Fans als Hobby-Gitarrist

Auf einem der zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotos, die bereits im ersten Trailer zur Netflix-Doku zu sehen sind, hält der 38-Jährige eine Akustikgitarre in der Hand. Er sitzt gerade neben seiner Ehefrau Meghan auf dem Rasen und scheint einen Akkord zu spielen. Offenbar sieht sich der Royal als Hobby-Gitarrist. Eine Leidenschaft, von der seine Fans bisher nichts geahnt haben.

Sichtlich überrascht merkt einer von ihnen bei Twitter an: „Ich wusste nicht, dass Prinz Harry Gitarre spielen kann. Sehr cool.“ Das Bild, auf dem das heimliche Hobby des Briten enthüllt wird, ist zwar nur ganz kurz zu sehen, doch den aufmerksamen Fans entgeht nichts. „Seit wann spielt Prinz Harry Gitarre?“, fragen sie sich nun berechtigterweise. Und weiter: „Wer konnte das ahnen?“ Eine andere Twitter-Nutzerin kommentiert begeistert: „Prinz Harry spielt Akustikgitarre. Jetzt will ich herausfinden, ob er auch singen kann.“ Wer weiß, ob er seinen Kindern Archie und Lilibet nicht jeden Abend ein Gute-Nacht-Ständchen vorträgt?

Prinz Harry wird von Profi-Musikern entlarvt

Beim Anblick der entspannten Garten-Session geraten die Fans des Royals-Aussteigers jedenfalls ziemlich ins Schwärmen. „Wow, das ist unglaublich“, freut sich einer von ihnen. Für das ungeschulte Auge sieht es schließlich normal aus und auch Meghan Markle wirkt auf dem Schnappschuss überaus glücklich darüber, dass ihr Liebster neben ihr musiziert. Versucht man die Szenerie jedoch nachzustellen, merkt man schnell, dass Harry nicht gerade ein Hendrix ist.

Die Abfolge der Noten, die er spielt, ist zumindest kein herkömmlicher Akkord und klingt in echt ziemlich entsetzlich, wie jeder professionelle Musiker weiß. Gegenüber „Metro“ erklärt der Profigitarrist Nic Dacre: „Er könnte den Übergang von/zu einer h-Moll 7 spielen. Aber ich bezweifle es.“

Ein Blues-Gitarrist beurteilt Harrys Spielweise als typischen Jazz. „Ich kann nur sagen, dass er ein Jazzer sein muss. Er greift die oberste Saite nicht, also spielt er entweder ein Am7b5 oder einen Akkord, der mein begrenztes Wissen übersteigt, wenn er die offene E-Saite auf der Oberseite spielt. Die Gitarre ist die, die Ed Sheeran früher gespielt hat – die Martin LX1 Little Martin Acoustic Guitar. Aber es ist ein Akkord, den man wohl kaum in einem Sheeran-Song finden wird“, so der Experte.