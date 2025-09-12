Prinz Harry und König Charles – kurz nach ihrem Treffen sagt ein Foto alles

Es war ein Treffen, auf das die ganze Welt geblickt hat: Prinz Harry und König Charles III. haben sich nach langer Funkstille endlich wieder gegenüber gesessen. Am Mittwochabend (10. September) kam es in London tatsächlich zu der Begegnung, wie englische Medien berichten – und das sogar bei einer Tasse Tee.

Nur kurz nach dem Treffen machte dann ein Foto von Harry die Runde, das mehr sagt als tausend Worte.

Prinz Harry kehrt in seine Heimat zurück

Monatelang hatten Royal-Insider über ein mögliches Wiedersehen spekuliert, nun ist es tatsächlich passiert: König Charles III. und Prinz Harry nahmen sich endlich wieder Zeit füreinander. Besonders für Harry war dies ein Moment der Hoffnung, hatte er doch bereits im Mai in einem BBC-Interview klargestellt, wie sehr er sich ein Gespräch mit seinem Vater wünsche.

Am Montag (8. September) war der Herzog von Sussex nach Großbritannien gereist und nur zwei Tage später trat das ein, worauf die Royal-Welt fast 19 Monate gewartet hatte.

Prinz Harry: Foto kurz nach Treffen spricht für sich

Charles war eigens aus Balmoral zurückgekehrt, wo er den Sommer verbracht hatte. Am Nachmittag traf er im Clarence House ein, kurz darauf folgte Sohn Harry. Das Gespräch dauerte zwar nicht lange, nur knapp 55 Minuten, doch es hatte wohl eine große Wirkung. Wie die „Bild“ berichtet, wirkte der Herzog von Sussex danach auf einem Foto sichtlich bewegt, fast den Tränen nahe.

Scheint ganz so, als hätte das Treffen es in sich gehabt. Auch Harrys Sprecher fand positive Worte: „Er hat es offensichtlich genossen, wieder in Großbritannien zu sein, alte Freunde und Kollegen wiederzusehen und ganz allgemein die unglaubliche Arbeit der Anliegen unterstützen zu können, die ihm so viel bedeuten.“

Dass Charles trotz aller Vorkommnisse der letzten Jahre, darunter Harrys brisantes Enthüllungsbuch, auf ein Gespräch mit seinem Sohn einging, spricht für sich. Zuletzt hatten sich beide im Februar 2024 gesehen, unmittelbar nach der Krebsdiagnose des Königs. Damals endete das Treffen nach 45 Minuten.