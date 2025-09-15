Prinz Harry feiert seinen 41. Geburtstag – jetzt soll alles anders werden

Prinz Harry feiert am 15. September seinen 41. Geburtstag. Für den Herzog von Sussex ist es nach seinem kürzlichen Besuch in London ein Tag, der wie kaum ein anderer zum Innehalten einlädt. Wir werfen einen Blick zurück auf die Geschichte des „ewigen Zweiten“, wie er sich selbst in seiner Autobiografie betitelt.

Als Harry im September 1984 geboren wurde, fiel die erste Reaktion seines Vaters Charles alles andere als überschwänglich aus. Prinzessin Diana berichtete Jahre später, dass Charles enttäuscht gewesen sei, wie Buchautor Andrew Morton sie zitiert.

Prinz Harry feiert 41. Geburtstag

Harry selbst schrieb in seiner Autobiografie „Spare“ („Reserve“), dass sein Vater seiner Mutter gedankt habe, weil sie ihm „einen Erben und eine Reserve“ geschenkt habe. Genau diese Rolle als „Ersatz“ für den Thronfolger machte dem jungen Prinzen lange zu schaffen. Nach dem Tod seiner Mutter Diana rebellierte er, bis er gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle 2020 den Rückzug aus dem Königshaus verkündete.

Erst kürzlich kehrte Harry aus den USA für eine Reise nach Großbritannien zurück, wo er im Rahmen seiner Schirmherrschaft an den WellChild Awards teilnahm. Dabei zeigte er sich so reflektiert wie selten.

Prinz Harry – jetzt soll alles anders werden

Gegenüber „The Guardian“ erklärte er: „Ja, ich habe die Woche genossen. Ich habe Großbritannien immer geliebt und werde es immer lieben. Es war schön, wieder mit den Dingen in Kontakt zu kommen, die mir am Herzen liegen. Ich konnte Zeit mit Menschen verbringen, die ich schon so lange kenne. Es ist schwer, das aus der Ferne zu tun.“

Ein Freund verriet der „Daily Mail“: „Ich kann Ihnen sagen, dass Harry die Kinder hier in Großbritannien unterrichten möchte. Harry hat das Gefühl, dass seinen Kindern das umfangreiche Familiennetzwerk entgeht, das ihre Nichte und Neffen genießen.“ Bislang betonte Harry allerdings mehrfach, dass ihn der fehlende automatische Polizeischutz daran gehindert habe, Archie (6) und Lilibet (3) nach England mitzunehmen.

Vor allem ein Gedanke beschäftigt ihn dabei: die Beziehung zu seinem Vater, König Charles III., der im Frühjahr an Krebs erkrankte. „Der Fokus muss wirklich auf meinem Vater liegen“, sagt Harry nun. Schon im Mai hatte er der BBC gesagt, er wolle sich seinem Vater annähern, da er nicht wisse, „wie viel Zeit Charles noch bleibt.“