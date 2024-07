Prinz Harry: Jetzt darf er es allen zeigen

Es ist ein besonderer Tag für Meghan Markle und ihren Mann Prinz Harry. In den USA, dem Wohnort des royalen Paares, wird am Donnerstag (4. Juli) der Unabhängigkeitstag – der Nationalfeiertag – gefeiert.

Der „Independence Day“, wie er bei den Amerikanern der Vereinigten Staaten genannt wird, erinnert an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli im Jahr 1776. Zahlreiche Bürger strömen heutzutage deswegen alljährlich auf die Straße, nehmen an Paraden teil oder feiern im Kreise ihrer Familie.

Auch Prinz Harry gehört mittlerweile zu denjenigen, die das Datum ehren. Seit der Sohn von König Charles III. 2020 sein Heimatland England verlassen hatte und mit seiner Frau Meghan Markle in die USA gezogen war, ist auch der Prinz weitaus unabhängiger geworden. Dem britischen Könighaus gegenüber hat er keine royalen Pflichten mehr, genießt derweil ein Leben abseits seiner Familie.

Royals-Experten vermuten, dass Prinz Harry sich am 4. Juli mit seiner Familie – also Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern – den Unabhängigkeitstag feiern wird. Etwa auch eine persönliche Geste von Harry, die Symbolcharakter trägt?

Prinz Harry: Er darf es allen zeigen

Laut dem britischen „Express“ wird erwartet, dass Prinz Harry und seine Frau eine besondere Feier in den USA veranstalten – ausgerechnet auch an dem Tag, an dem in Großbritannien Parlamentswahlen sind. Experten vermuten, dass sich das Ehepaar Millionen anderer Amerikaner anschließen wird, um den Tag in den USA mit den Liebsten zu feiern, also den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet.

Bereits im vergangenen Jahr sah man Prinz Harry mit Tochter Lilibet am 4. Juli bei einer Parade in der Nähe ihres Hauses in Montecito (Kalifornien). 2022 wurde die Familie in Jackson Hole, einem Tal im US-Bundesstaat Wyoming, beim Feiern auf einer Parade gesichtet.

Feiert der britische Prinz den 4. Juli nur seiner kleinen Familie wegen den so freudig oder ist das auch aus persönlichen Gründen? Schließlich machte der 39-Jährige keinen Hehl daraus, froh zu sein, aus dem britischen Königshaus ausgetreten zu sein, seine Freiheit in den USA zu genießen und endlich das Leben zu führen, das seinem Bruder Prinz William als Thronfolger niemals gebühren wird. Nun darf er allen zeigen, was Unabhängigkeit für ihn bedeutet – am 4. Juli mehr denn je.

Was die genauen Gründe für Harrys Enthusiasmus an diesem Feiertag sind, weiß jedoch wohl nur der Prinz selbst.

Doch der 4. Juli ist ohnehin ein besonderer Tag im Leben von Prinz Harry und Meghan Markle. Schließlich fand eines ihrer ersten Dates 2016 an diesem Tag statt. In seinen Memoiren „Spare“ ging Prinz Harry auf das Datum ein und schwärmte von dem schönen Date, das er mit Meghan verbrachte.