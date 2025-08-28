Prinz Harry kehrt heim: Am Donnerstagmorgen wurde es offiziell

Der verlorene Prinz kehrt zurück nach London. Wie die „Daily Mail“ am Donnerstagmorgen (28. August 2025) berichtet wird Prinz Harry bereits im September zurück in die alte Heimat kommen.

Der Prince of Sussex, so die „Mail“, soll am 8. September 2025, dem dritten Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. an den „Well Child Awards“ in der englischen Hauptstadt teilnehmen.

Prinz Harry kehrt zurück nach London

Dort soll Prinz Harry die Leistungen und die Widerstandsfähigkeit schwerkranker Jugendlicher und ihrer Familien würdigen. Prinz Harry ist seit 17 Jahren Schirmherr der Organisation, zum 15. Mal wird er an der Zeremonie teilnehmen.

Wie die Zeitung berichtet, wird Harry Zeit mit jedem Gewinner und dessen Familie verbringen und anschließend den Gewinnern im Alter zwischen vier und sechs Jahren eine Auszeichnung überreichen. Unklar ist jedoch, ob Prinz Harry während seines Aufenthaltes in London auch mit seiner Familie zusammentreffen wird.

„Es ist mir immer eine Ehre“

In Bezug auf die Awards sagte Prinz Harry: „Es ist mir immer eine Ehre, an den WellChild Awards teilzunehmen und die unglaublichen Kinder, Familien und Fachleute zu treffen, die uns alle mit ihrer Stärke und ihrem Geist inspirieren. Seit 20 Jahren würdigen diese Auszeichnungen den Mut junger Menschen, die mit komplexen Gesundheitsproblemen leben müssen, und rücken die engagierten Pflegekräfte – Familienangehörige und Fachkräfte – ins Rampenlicht, die sie auf jedem Schritt ihres Weges unterstützen. Ihre Geschichten erinnern uns an die Kraft von Mitgefühl, Verbundenheit und Gemeinschaft.

Bei der letzten Veranstaltung im Royal Lancaster Hotel in London nahmen unter anderem Superstars wie Rod Stewart, Penny Lancaster und Pixie Lott teil. Und so bleibt nur zu hoffen, dass Harry die wunderbare Veranstaltung nutzt, um auch zwischen sich und seiner Familie ein neues Band der Verbundenheit zu knüpfen.