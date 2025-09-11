Prinz Harry & König Charles: Ein Aspekt könnte die Versöhnung gefährden

Am frühen Mittwochabend (10. September) kam es zu einem Aufeinandertreffen, das bei zahlreiche Royal-Anhänger aufhorchen ließ: Nach über einem Jahr trafen sich erstmals König Charles und Prinz Harry.

Nach über einem Jahr trafen sich König Charles und Prinz Harry erstmals wieder – das bestätigte der Buckingham-Palast. Der Besuch fand im Londoner Clarence House statt. Die knapp einstündige Begegnung sorgte weltweit für Aufsehen.

Unsere Redaktion sprach mit Royal-Experte und dem stellvertretenden Chefredakteur von „Frau im Spiegel“ und „Royal“, Andreas Englert, über die Bedeutung dieses emotionalen Moments.

Prinz Harry & König Charles: Erstes Treffen seit anderthalb Jahren

Prinz Harry traf am frühen Mittwochabend um 17.20 Uhr auf dem luxuriösen Anwesen in seiner Heimatstadt ein. Nach weniger als einer Stunde endete ihr Treffen laut der britischen Nachrichtenagentur „PA“.

Trotz ihres jahrelangen angepannten Verhältnis verabredeten sich Prinz Harry und König Charles. Ob es zu einer Versöhnung kam, ist bis jetzt ungewiss. Ein Sprecher des Monarchen erklärte, dass die Gesprächsthemen wohl privat bleiben werden. Doch es könnte ein erster Schritt gewesen sein.

Andreas Englert sieht dies ähnlich: „Ich würde es Annäherung nennen. Tatsächlich sind 45 Minuten wohl kaum ausreichend, um alles, was in den letzten Jahren für Verstimmungen und Distanz gesorgt hat, vollständig aufzuarbeiten“, erklärt der Royal-Experte.

Der Herzog von Sussex wünschte sich eine Versöhnung

Obwohl Vater und Sohn sich aus dem Weg gingen, lag es Prinz Harry besonders am Herzen, wieder mehr auf seinen Vater zuzugehen. „Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie. Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat“, sagte der 40-Jährige in einem vergangenen „BBC“-Interview.

Doch König Charles war es, der ihn wegen des Streits um Personenschutz meidete. „So gesehen ist der Schritt, sich wieder einmal zu treffen, menschlich sehr verständlich. Und zeigt auch der Öffentlichkeit, dass der König auch privat auf Versöhnung und Dialog setzt“, so Englert.

Nähern sich Prinz Harry und König Charles wieder mehr an? Fest steht: Dieses Treffen könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. „Es wird aber viel davon abhängen, ob Harry und seine Frau Meghan öffentlich Details über das Treffen preisgeben oder nicht. Sollte das geschehen, wird das vermutlich keine weitere Entspannung bringen“, meint der Experte.