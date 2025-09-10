Offiziell: Prinz Harry betritt Clarence House – Treffen mit König Charles möglich!

Kommt es nun wirklich zum großen Vater-Sohn-Treffen? Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren könnte Prinz Harry (40) wieder seinem Vater König Charles III. (76) gegenüberstehen.

Am Mittwoch (10.09) wurde Harry laut britische Medien dabei gesehen, wie er Clarence House betrat. Genau dort war zuvor auch der König angekommen – frisch aus Schottland angereist. Offiziell bestätigt hat der Palast das mögliche Treffen nicht. Aber die Gerüchteküche brodelt.

Harry bei Charles: Erstes Vater-Sohn-Treffen nach 18 Monaten?

Der Hintergrund: Harry ist gerade für mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen in London und Nottingham im Land. Ein Besuch, der längst nicht nur karitativen Charakter hat. Beobachter spekulieren, dass es endlich zu einer Versöhnung mit seinem Vater kommen könnte.

+++ Meghan Markle kündigt Freundschaft – die Vorwürfe wiegen schwer +++

Das letzte direkte Treffen der beiden liegt schon 18 Monate zurück. Im Februar 2024 flog Harry kurz nach der Krebsdiagnose des Königs nach Großbritannien. Damals kam es zu einer schnellen, aber kurzen Begegnung. Danach herrschte Funkstille.

Zwar reiste Harry seitdem mehrmals in die Heimat – etwa wegen seiner juristischen Kämpfe um Polizeischutz. Doch König Charles sah er dabei nie. Im Mai 2025 erklärte Harry in einem BBC-Interview: „Ich würde mich sehr über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen.“ Und weiter: „Es hat keinen Sinn, weiter zu streiten. Das Leben ist kostbar.“

Doch nicht alle Hoffnungen sind so rosig. Denn ein Treffen mit Bruder William ist weiter ausgeschlossen. Der Thronfolger widmet sich seinen eigenen Terminen – zuletzt einer Gedenkveranstaltung für seine Großmutter Queen Elizabeth II.

Ob es also wirklich zum langersehnten Gespräch zwischen Vater und Sohn kommt, bleibt bis zum letzten Moment offen. Aber allein, dass Harry Clarence House betreten hat, reicht, um royal-begeisterte Briten in helle Aufregung zu versetzen.

