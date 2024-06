Prinz Harry: Experte sicher – ihm steht ein „Albtraum“ bevor

Es war DER Skandal der jüngsten Royals-Geschichte. Am 8. Januar 2020 gaben Prinz Harry und Meghan Markle bekannt, dass sie von ihrer Rolle als Senior Member zurücktreten, Großbritannien den Rücken kehren und fortan in den USA leben wollen. Mittlerweile umfasst die Familie von Harry und Meghan vier Mitglieder. Mit ihren Kids Archie und Lilibet wohnen die Sussexes in Montecito, genießen die Anonymität im Reichen-Paradies.

Zur Familie jedoch scheint die Beziehung immer weiter abzukühlen. Mit seinem Bruder Prinz William scheint Prinz Harry gar keinen Kontakt mehr zu haben. Sein Vater König Charles III. ließ die Chance ungenutzt, seinen Sohn in London zu treffen. Und nun steht auch noch der Vatertag vor der Tür. Der findet in Großbritannien am 16. Juni 2024 statt.

Prinz Harry steht vor einem Dilemma

„König Charles‘ Geburtstag und der Vatertag sind ein Albtraum für Harry. Er weiß, dass die Welt zuschauen wird, um zu sehen, ob er groß genug ist, um auf seinen Vater zuzugehen. Er ist entschlossen, zu versuchen, seine problematische Beziehung zu seinem Vater zu ignorieren, und er wird sicherlich eine herzliche Botschaft senden. Man vergisst leicht, dass Harry seinen Vater wirklich liebt, er hasst nur die Tatsache, dass Charles William scheinbar immer unterstützt, wenn es einen Familienstreit gibt“, mutmaßt der Royals-Experte Tom Quinn im „Mirror“.

Die Problematik sei inzwischen so angewachsen, dass Prinz Harry gar Probleme habe, einen Telefontermin mit seinem Vater zu vereinbaren, so der Experte weiter. „Harry hat bereits versucht, einen Anruf bei seinem Vater zu vereinbaren, aber sein Vater drückt sich davor“, will Quinn wissen.

Man darf also gespannt sein, welche Schritte Prinz Harry in den kommenden Tagen einleiten wird. Der Vatertag ist, wie bereits erwähnt, am 16. Juni 2024. König Charles‘ Geburtstag ist am Freitag, den 14. Juni. Am 15. Juni 2024 findet die Parade „Trooping the Colour“ in London statt.