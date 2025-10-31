„Nach allem, was ich gesehen habe“: Prinz Harry spricht Warnung aus

Na, was denn nun, Harry? Kaum teilt Herzogin Meghan (44) ein neues Familienvideo mit Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4), meldet sich Prinz Harry (41) zu Wort, und warnt vor genau sowas.

In einem Podcast-Interview mit US-Comedian Hasan Minhaj (40) spricht der britische Rotschopf offen über die Gefahren sozialer Medien. Harry nennt Instagram & Co. eine „Manipulationsmaschine“ für Kinder. Besonders die Macht der künstlichen Intelligenz mache ihm Sorgen. Es gibt „keine Kontrolle“, „keine Grenzen“ und „keinen freien Willen“ mehr, so der Sohn von König Charles (76).

Prinz Harry appelliert eindringlich – „Man sollte sehr vorsichtig sein“

Dann wird Harry deutlich: „Eltern können machen, was sie wollen. Aber nach allem, was ich gesehen, gehört und erlebt habe, sollte man sich wirklich große Sorgen machen und sehr vorsichtig sein, wenn man Fotos seiner Kinder online stellt.“ Er spricht von einer „Flut nicht regulierter KI“ und davon, dass niemand wisse, „wohin sich das entwickeln wird“.

„Wir sprechen viel darüber, und ich denke, aufgrund dessen, was wir jetzt wissen, werden wir viel vorsichtiger und zurückhaltender sein, wenn es darum geht, unseren Kindern den Zugang zu sozialen Medien zu erlauben“, erklärt Harry. „Aber das Problem ist, dass so viele Eltern dieses Bewusstsein nicht haben.“

Die Ironie dabei: Meghan tat erst vor wenigen Tagen genau das, wovor Harry eindringlich warnt. Auf Instagram zeigte sie ein Video, das sie mit Archie und Lilibet auf einer Kürbisfarm zeigt. Die Aufnahmen geben den bislang klarsten Blick auf die beiden Mini-Royals. Fans der beiden Royals dürften sich nun über den Widerspruch wundern.