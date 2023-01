Prinz Harry: Üble Attacken nach Interview – „Paranoider, familienzerstörender Schwachkopf“

Das exklusive TV-Interview von Prinz Harry schlägt auf der ganzen Welt hohe Wellen. Doch besonders in Großbritannien sind die Menschen „not amused“ über so manche Aussage des Herzogs von Sussex. Es folgt eine rigorose Abrechnung.

Die britischen Medien sind allgemein dafür bekannt, dass sie nach zahlreichen Skandalen in Bezug auf Meghan Markle und Prinz Harry nicht sonderlich gut auf die beiden Ausreißer zu sprechen sind. Doch auch die Fans der Royals sind teilweise echt wütend, wie in den sozialen Medien zu sehen ist.

Prinz Harry: Interview von britischen Medien stark kritisiert

Zahlreiche Stimmen werden laut, die das Interview von Prinz Harry stark kritisieren. Der Journalist Russel Myers schreibt in der britischen Zeitung „The Mirror“ jetzt, dass seine Anschuldigungen „ein Mangel an Bereitschaft, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen“ sei.

Der britische Reporter Piers Morgan legt sogar noch eine Schüppe drauf. Harry sei ein „verbitterter, wahnhafter, paranoider, familienzerstörender Schwachkopf, der die persönlichsten Geheimnisse der Royals für Milliarden aufdeckt und ausbeutet, während er mit atemberaubender Heuchelei über die Einmischung der Medien schwadroniert“.

Prinz Harry: Fans der Royals zwiegespalten

Einige der Fans sind wütend über die Aussagen von Prinz Harry im Rahmen des TV-Interviews. So schreibt einer: „Harry verwandelte die britische Monarchie buchstäblich in eine Episode von ‚The Kardashians‘. Das ist krampfhaft.“ Die Reality-TV-Serie der amerikanischen Kult-Familie „The Kardashians“ ist dabei als sehr überspitzt und inszeniert bekannt. Ein weiterer merkt an: „Er möchte, dass alle zukünftigen Gespräche privat bleiben, sitzt aber hier und erzählt uns, welche anderen ‚privaten‘ Gespräche sie geführt haben.“

Doch viele nehmen den Herzog von Sussex auch in Schutz. „Es ist nur rechtens seine Seite aus erster Hand zu hören und zu lesen“, schreibt ein deutscher Fan. Ein anderer fügt hinzu: „Super, endlich kommt die Wahrheit ans Licht.“

Das TV-Interview wird am Montagnachmittag (09. Januar) um 17.00 Uhr bi RTL ausgestrahlt.