Prinz Harry: DIESEN Plan hat Meghan Markle für ihren Mann – „Er wird...“

Aller Anfang ist schwer: Nachdem Prinz Harry und Meghan Markle vor ein paar Monaten nach Los Angeles gezogen sind, halten sich Gerüchte, dass Prinz Harry alles andere als glücklich in der neuen Heimat sei. Doch seine Ehefrau hat offenbar einen konkreten Plan für ihren Prinz Harry.

Prinz Harry: DAS plant Meghan für ihn

Als wäre der Abschied aus seiner Heimat England für Prinz Harry möglicherweise nicht schon schlimm genug, ist das royale Paar ausgerechnet in einer Zeit nach Los Angeles gezogen, als das Coronavirus in der amerikanischen Stadt – wie im ganzen Land – wütete.

-------------------------------------

Das ist Prinz Harry:

HRH Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex, Earl of Dumbarton, Baron Kilkeel KCVO wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Seine Frau ist die Schauspielerin Meghan Markle

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Anfang des Jahres entschieden sich Prinz Harry und Meghan Markle auf ihre royalen Titel zu verzichten

Nach dem Austritt aus dem Königshaus zog das Paar mit Archie nach Los Angeles

-------------------------------------

Die ersten Monate in der neuen Wahlheimat dürften Harry, Meghan und ihr Sohn Archie wegen des Corona-Lockdowns vor allem in ihrer Villa verbracht haben – richtig einleben in der kalifornischen Stadt war da bisher für Prinz Harry wohl kaum möglich.

+++ Royals: Wie geht es Prinz Harry...? Expertin äußert schlimme Vermutung +++

Deshalb plant die Meghan Markle ein breites Programm für Harry, sofern der Lockdown vorbei ist. Sie möchte dem 35-Jährigen alles zeigen, was in Los Angeles Spaß macht, berichtet „Entertainment Daily“.

Prinz Harry „wird es lieben“

Laut eines Insiders, der auch in dem Enthüllungsbuch „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor“ zu Wort kommt, plant Meghan Markle eine epische Tour für die Zeit, „wenn die Dinge wieder normal werden“.

--------------------------------

--------------------------------

So habe die 38-Jährige ihrem Mann versichert, dass er das „neue Leben in L.A. lieben wird, sobald sich die Dinge wieder normalisieren.“ Unter anderem möchte Meghan mit Harry wandern gehen und ihm den örtlichen Polo-Club zeigen.

Außerdem denkt sie, dass er „das Surfen lieben wird“, zitiert „Entertainment Daily“ den Insider.