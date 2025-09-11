Prinz Harry trifft König Charles – wenig später fallen klare Worte

Prinz Harry beendete seine Reise nach Großbritannien mit einem besonderen Besuch beim Diana Award. Er ehrte dabei das Vermächtnis seiner verstorbenen Mutter. Stunden zuvor hatte er seinen Vater König Charles getroffen. Kurz nach diesem Wiedersehen äußerte er sich öffentlich zum Abschluss seiner Reise, wie der „Mirror“ berichtet.

Mittwochabend, am 10. September, sah Prinz Harry seinen Vater nach fast 20 Monaten zum ersten Mal wieder. Das Treffen dauerte nur 55 Minuten, fand jedoch unter großer Aufmerksamkeit statt. Bereits im Mai hatte Harry öffentlich erklärt, er hoffe auf eine Versöhnung mit seiner Familie.

Prinz Harry trifft König Charles

Nach dem Gespräch zeigte sich Harry auf einem Invictus-Empfang in London entspannt, lächelnd und zuversichtlich. Zuvor hatte er mit seinem Vater im Clarence House einen privaten Tee genossen. Auf die Frage nach Charles’ Zustand antwortete er: „Ja, ihm geht es großartig, danke.“

Der Sprecher des Herzogs von Sussex erklärte später: „Er hat es offensichtlich genossen, wieder in Großbritannien zu sein, alte Freunde und Kollegen wiederzusehen und ganz allgemein die unglaubliche Arbeit der Anliegen unterstützen zu können, die ihm so viel bedeuten.“ Die Worte unterstrichen Harrys positive Haltung.

Prinz Harry befeuerte Spekulationen

Bereits tagsüber kursierten Gerüchte über ein mögliches Treffen zwischen Vater und Sohn. Als klar wurde, dass beide zur gleichen Zeit in London waren, wuchs die Spannung. König Charles reiste aus Balmoral an, wo er den Sommer verbracht hatte. Fotografen sahen ihn später in einem Wagen bei Clarence House.

Das letzte persönliche Treffen zwischen Harry und Charles liegt lange zurück. Im Februar des Vorjahres war Harry nach Großbritannien gereist, um seinen Vater nach der Krebsdiagnose zu besuchen. Damals fand das Gespräch nur Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe des Gesundheitszustands statt, ohne Harrys Ehefrau Meghan und die Kinder.

Prinz Harry zeigt sich nun wieder stärker im öffentlichen Leben des Vereinigten Königreichs. Seine Begegnungen mit König Charles und die Teilnahme am Diana Award stehen symbolisch für den Versuch, Brücken zu bauen. Wie sich die familiäre Beziehung entwickeln wird, bleibt jedoch weiterhin offen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.