Prinz Harry in London – er plant mehr als ein Treffen

Die britische Königsfamilie blickt gespannt auf den September. Dann kehrt Prinz Harry nach England zurück. Seine Reise verspricht mehr als nur ein Wiedersehen mit König Charles. Neben seinem Vater möchte der Prinz auch seine Cousinen Beatrice und Eugenie treffen.

Damit rückt nicht nur die angespannte Vater-Sohn-Beziehung in den Vordergrund, sondern auch die familiären Bande zu den jüngeren Royals. Für Beobachter ist das ein Zeichen: Harry sucht bewusst mehrere Anknüpfungspunkte innerhalb des Königshauses.

Prinz Harry kehrt für Treffen zurück

Der Anlass für Harrys Reise ist ein öffentlicher Termin. Am 8. September wird er an den „WellChild“ Awards teilnehmen – einer Veranstaltung, die ihm seit Jahren am Herzen liegt. Im Umfeld dieses Besuchs könnte es jedoch zu privaten Begegnungen kommen – Treffen, die möglicherweise den Grundstein für vorsichtige Annäherungen legen.

Die königliche Expertin Jennie Bond betont gegenüber dem „Mirror“, dass es höchste Zeit für eine Begegnung zwischen Vater und Sohn sei: „Ein Treffen zwischen Harry und seinem Vater ist längst überfällig.“ Sie hofft, dass Harrys Rückkehr nach London eine Chance auf vorsichtige Annäherung eröffnet: „Ein Treffen, bei dem Harry für die ‚WellChild‘ Awards hier ist, könnte hoffentlich stattfinden.“

Prinz Harry: Lage bleibt angespannt

Ein Wiedersehen mit Prinz William und Prinzessin Kate gilt hingegen als nahezu ausgeschlossen. „Ich glaube nicht, dass es irgendeine Wahrscheinlichkeit für ein Treffen mit William oder Catherine gibt“, so Bond. Die Brüder verbindet seit Jahren ein tiefer Konflikt. Die Beziehung bleibt angespannt und keine Seite zeigt bisher Bereitschaft zur Versöhnung.

Bond beschreibt die Distanz eindringlich: „Die Kluft zwischen den Brüdern ist nach wie vor zu tief und William hat viel zu viel in seinem Leben zu tun, um sich über das Harry-Problem Sorgen zu machen.“ Während Prinz Harry neue Gespräche mit Charles sucht, bleibt William auf Distanz.

Die geplanten Begegnungen könnten entscheidend sein. Prinz Harry steht zwischen Brüchen und Chancen, zwischen Distanz und möglichen Neuanfängen. Ein Schritt auf Charles und die Cousinen zuzugehen, wäre mehr als symbolisch. Ob daraus eine neue Dynamik entsteht, bleibt abzuwarten.

