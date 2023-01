Prinz Harry macht sich mit Enthüllungsbuch mehr Feinde als Freunde – „Verzogener Bengel“

Es sollte der K.O.-Schlag für die britischen Royals sein, doch am Ende muss niemand außer Prinz Harry selbst an Ansehen einbüßen. Der 38-Jährige hat in den vergangenen Jahren an seiner Autobiografie gearbeitet, die brisante Informationen über das Königshaus enthüllen soll. Für die Aussagen in seinen Memoiren erntet der Sohn von König Charles III. allerdings mehr Kritik als Lob.

Offiziell soll das Buch von Prinz Harry am 10. Januar in den Läden erscheinen. Nachdem in Spanien jedoch schon am 5. Januar die ersten Exemplare verkauft worden sind, ist der Aufschrei bereits vor der Veröffentlichung groß. Im Netz werden die Aussagen des Royals-Aussteigers auseinandergenommen.

Prinz Harry lässt in „Spare“ kein gutes Haar an den Royals

In seiner Biografie „Spare“ lässt Prinz Harry kein Thema aus: Er verrät, wie viele Taliban er im Afghanistan-Krieg getötet hat, wieso sein Penis auf der Hochzeit von William und Kate gefroren war und was er über Meghan Markles frühere Sexszenen denkt. Nebenbei beschuldigt er seinen Bruder und seine Schwägerin, ihn zum berüchtigten Nazi-Kostüm gedrängt zu haben, und dass sein Vater ihn nach dem Tod von Lady Diana nie in den Arm genommen hätte. Doch wozu das alles?

Feuer mit Feuer zu bekämpfen hat bekanntlich noch nie funktioniert. Und so bekommt Prinz Harry schon nach wenigen Stunden die Rechnung für seine rücksichtslosen Aussagen. Nachdem zahlreiche Medien die provokanten Anekdoten des Prinzen aufgegriffen haben, macht sich pures Entsetzen und blanke Wut im Netz breit. Unter etlichen Instagram-Beiträgen lassen sich Kommentare von aufgebrachten sowie enttäuschten Menschen lesen.

Öffentlichkeit von Prinz Harry schockiert: „Hör auf, jedem die Schuld zu geben“

Unter einem Beitrag des „Hello!“-Magazins häufen sich die Reaktionen auf das Enthüllungsbuch. „Er sollte den Silberlöffel aus dem Mund nehmen und erwachsen werden. Er ist ein verzogener Bengel“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer fügt hinzu: „Was für ein Aufmerksamkeitssüchtiger. Er muss erwachsen werden. Er gräbt nur immer größere Löcher. So unreif. Das ist nicht die Art und Weise, wie ein Prinz seinen Geschäften nachgehen sollte.“

Immer wieder heißt es in den Kommentaren, dass die Menschen von Harry und Meghans Anschuldigungen genervt seien. „Für jemanden, der es nicht mochte, dass die Medien in seine Privatsphäre und die seiner neuen Familie eingedrungen sind, hat er augenscheinlich keine Probleme damit, die Privatsphäre seiner anderen Familienmitglieder an die Öffentlichkeit zu bringen“, ärgert sich eine Frau. In einem weiteren Beitrag heißt es: „Bitte nicht mehr andere beschuldigen und immer versuchen, im Rampenlicht zu stehen.“

Viele Nutzer sind unterdessen fest davon überzeugt, dass Prinz Harry dringend professionelle Hilfe braucht, damit er die Traumata seiner Vergangenheit aufarbeiten kann – und das, ohne es in der Öffentlichkeit breitzutreten. „Harry, hör auf! Geh und hol dir Hilfe, du brauchst sie so dringend“, merkt einer von ihnen an. Ein anderer betont: „Er braucht einen richtigen Job. Fang an, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen und hör auf, jedem die Schuld zu geben und diskutiere die Dinge zwischen deiner Familie, wie es normale Menschen tun. Ich weiß, dass es sehr traurig ist, seine Mutter in jungen Jahren zu verlieren, aber das haben auch viele andere, die nicht die Mittel haben, um eine Therapie zu bezahlen und einfach mit dem Leben weiterzumachen.“ Ob sich Prinz Harry die Kritik zu Herzen nehmen wird? Fraglich.