Prinz Harry attackiert Camilla: Es war alles von langer Hand geplant

Der Streit zwischen Prinz Harry und dem britischen Könighaus geht in die nächste Runde. Nach der Netflix-Serie und seiner Autobiografie „Spare“ folgt jetzt ein TV-Interview, in dem der Herzog von Sussex einiges über seine Familie zu erzählen hat.

Dabei gerät besonders ein Familienmitglied der Royals in sein Visier: Die Frau an der Seite seines Vaters König Charles III. Denn Camilla verfolge seit Jahren einen perfiden Plan, wie Prinz Harry in dem Interview jetzt behauptet.

Prinz Harry bezeichnet Camilla als „gefährlich“

Schon in seinem Buch „Spare“ offenbart Prinz Harry, dass er nie ein großer Fan seiner Stiefmutter gewesen sei. Dort schreibt er, dass er und Prinz William seinem Vater sogar abgeraten hätten sie zu heiraten. „Wir dachten, dass es mehr schaden als nützen würde“, legt er jetzt in dem exklusiven TV-Interview mit CBS-Journalist Anderson Cooper nach.

Laut Prinz Harry hätte Camilla schon seit Jahren mit der Presse zusammengearbeitet, was sie zu einer Gefahr für die Royals machen würde. Er sagt: „Das machte sie gefährlich wegen der Verbindungen, die sie innerhalb der britischen Presse knüpfte. Und es gab eine offene Bereitschaft auf beiden Seiten, Informationen auszutauschen.“

Prinz Harry: DARUM traut er Camilla nicht

Doch wie kommt der Ehemann von Meghan Markle darauf, dass Camilla seither offen mit der Presse spricht? Auf diese Frage hat er in dem TV-Interview eine klare Antwort: „Weil sie ihr Image rehabilitieren musste.“ Wir erinnern uns: Nach dem tragischen Tod von Lady Diana galt Camilla als neue Frau an Charles Seite nicht zu den beliebtesten Royals. Prinz Harry behauptet nun, dass sie also mit der Presse kooperierte, um ihren eigenen Status und Ansehen zu verbessern.

Besonders dramatisch ist die Schlussfolgerung, die Prinz Harry aus dem Ganzen zieht, als er in dem TV-Interview sagt: „Mit einer Familie, die auf einer Hierarchie aufgebaut war, und mit ihr auf dem Weg zur Königsgemahlin, war klar, dass deswegen Menschen oder Leichen auf der Straße zurückgelassen werden würden.“

Das Interview wird Montagnachmittag um 17 Uhr exklusiv bei RTL übertragen.