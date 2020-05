Prinz Charles: Schockierende Theorie – hat der Mann von Camilla sich etwa ...?

Für Prinz Charles und auch für das gesamte Vereinigte Königreich war es ein Schock, als herauskam, dass sich der britische Thronfolger im März mit dem Coronavirus infizierte. Charles wurde daraufhin umgehend von seiner Familie abgeschottet.

Vermutungen liege nahe, dass sich Prinz Charles bei einem öffentlichen Event von Prinz Albert von Monaco angesteckt hatte, der ebenfalls an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt war.

Doch jetzt kommt raus: Es war alles ganz anders!

Prinz Charles: Schockierende Wahrheit nach Erkrankung

Lange Zeit bangte das Volk um den Sohn von Queen Elizabeth II. Immerhin gehört Prinz Charles mit seinen 71 Jahren zur Corona-Risikogruppe. Am 10. März traf Charles beim WaterAid Event in London auf Prinz Albert, der – wie sich später herausstellte – dort schon an Covid-19 erkrankt war.

Royals: Wo hat sich Prinz Charles mit dem Coronavirus angesteckt? Foto: imago images

Am 25. März gab das Clarence House offiziell bekannt, dass Prinz Charles positiv auf das Virus getestet wurde. Seine Frau Camilla, die Herzogin von Cornwall, derweil negativ.

Das ließ Experten schlussfolgern, dass Prinz Albert der Auslöser für Charles‘ Erkrankung gewesen sein musste. Doch laut dem britischen Express gibt es nun eine weitere Theorie.

Prinz Charles: Steckte Prinz Albert von Monaco ihn gar nicht an?

Vom 10. Bis 13. März nahm Prinz Charles am Cheltenham Festival teil – nur wenige Tage vor dem großen Lockdown in England. Zu der Veranstaltung wurden rund 60.000 Gäste aus dem ganzen Land eingeladen, die – wie man nun vermutet – das Coronavirus ebenfalls angeschleppt haben könnten.

Unter ihnen war auch Andrew Parker-Bowles, der Ex-Mann von Camilla. Er infizierte sich ebenfalls mit dem Coronavirus und ist davon überzeugt, sich bei dem Event angesteckt zu haben.

„Ich fühlte mich schrecklich. Ich hatte schlimmen Husten, war sehr träge und schlief zweimal so viel wie sonst“, erzählte er dem Telegraph. „Ich kenne Leute, die sich da angesteckt haben.“

Royals: Prinz Charles wieder gesund

Ob sich Prinz Charles nun ebenfalls beim Cheltenham Festival oder aber doch von Prinz Albert angesteckt hatte, bleibt ungewiss. Fest steht aber: Der Sohn der Queen gilt mittlerweile wieder als gesund und ist aus der Selbstisolation auf Schloss Balmoral entlassen worden.

