Royals: Prinz Charles tief bestürzt – „Habe einen Freund verloren“

Prinz Charles ist in Trauer.

Traurige Zeiten für Prinz Charles. Der Herzog von Wales hat gerade einen großen Verlust zu verarbeiten. Ein guter Freund des britischen Royals ist gestorben.

Prinz Charles zollt dem Verstorbenen nun einen emotionalen Tribut.

Prinz Charles tief bestürzt – „Freund verloren“

Wie der britische Express schreibt, starb am 7. November Lord Rabbi Jonathan Sacks, der ehemalige Oberrabbiner der United Hebrew Congregations of the Commonwealth. Er verlor im Alter von 72 Jahren den Kampf gegen Krebs. Für Prinz Charles war Sacks ein „vertrauenswürdiger Führer und Freund.“

Prinz Charles steht seit 68 Jahren auf Rang zwei der Thronfolge der britischen Royals. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

Prinz Charles mit traurigen Worten

In einer Kolumne der Jewish News schrieb der Prinz, dass Lord Sacks‘ Tod „der tiefste Verlust für die jüdische Gemeinde ist, für seine Nation und für die Welt.“ Und weiter folgen diese traurigen Worte von Prinz Charles: „Diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, ihn persönlich zu kennen, haben einen vertrauenswürdigen Führer und Freund verloren. Ich für meinen Teil habe einen wahren und standhaften Freund verloren.“

Rabbi Ephraim Mirvis, Rabbi Jonathan Sacks und Prinz Charles. Foto: imago images / Parsons Media

Darüber hinaus erwähnt der Herzog von Wales laut dem Express, dass besonders drei Dinge das Leben des Oberrabbiners bestimmt hätten. Die Verpflichtung, zuzuhören und daraus zu lernen, sein Engagement für die Institutionen der Nation, die er durch sein eigenes Eintreten und seine Teilnahme gefördert hätte, und die Verpflichtung zur Integrität und Harmonie der Schöpfung Gottes, zu Shalom.

Sacks Sprecher bestätigte, dass der Lord in den frühen Samstagmorgenstunden gestorben sei. Erst vergangenen Monat wurde offiziell bekannt, dass er an Krebs erkrankt sei und sich einer Therapie unterziehe.

Für Royals-Thronfolger Prinz Charles und viele andere kam der Tod unverhofft. (jhe)